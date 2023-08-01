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Туркменська авіакомпанія після атак дронів припиняє польоти у Москву

1 серпня, 2023 вiвторок
20:48
Війна з Росією Turkmenistan Airline

Авіакомпанія "Туркменістан" припинила польоти до Москви після атак дронів, які впливають на роботу аеропорту "Внуково"

Про це йдеться у повідомленні пресслужби компанії.

Як зазначається, авіакомпанія під час ухвалення цього рішення спиралася на повітряну обстановку в Московській повітряній зоні РФ, а також на оцінку ризиків з метою забезпечення безпеки польотів.

"Починаючи з 1 серпня 2023 року всі рейси авіакомпанії "Туркменістан", що здійснюються за напрямком Ашгабат – Москва - Ашгабат, будуть припинені", – пояснили в авіакомпанії.

  • Нагадаємо, вночі, 30 липня, столицю Росії атакували безпілотники, які начебто збила ППО. Руйнувань зазнала будівля бізнес-центру "Москва-Сіті", де розташовуються офіси декількох міністерств РФ.
  • У ніч на 1 серпня відбулася чергова атака безпілотників на Москву: два безпіллотники начебто збила ППО, а один з дронів влучив у ту ж вежу Москва-Сіті зруйнувавши поверх, де розташоване мінекономіки РФ.
  • В обох випадках зупиняв роботу московський аеропорт "Внуково".

Росія
транспорт
безпілотник
аеропорти
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