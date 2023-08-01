Туркменська авіакомпанія після атак дронів припиняє польоти у Москву
Авіакомпанія "Туркменістан" припинила польоти до Москви після атак дронів, які впливають на роботу аеропорту "Внуково"
Про це йдеться у повідомленні пресслужби компанії.
Як зазначається, авіакомпанія під час ухвалення цього рішення спиралася на повітряну обстановку в Московській повітряній зоні РФ, а також на оцінку ризиків з метою забезпечення безпеки польотів.
"Починаючи з 1 серпня 2023 року всі рейси авіакомпанії "Туркменістан", що здійснюються за напрямком Ашгабат – Москва - Ашгабат, будуть припинені", – пояснили в авіакомпанії.
- Нагадаємо, вночі, 30 липня, столицю Росії атакували безпілотники, які начебто збила ППО. Руйнувань зазнала будівля бізнес-центру "Москва-Сіті", де розташовуються офіси декількох міністерств РФ.
- У ніч на 1 серпня відбулася чергова атака безпілотників на Москву: два безпіллотники начебто збила ППО, а один з дронів влучив у ту ж вежу Москва-Сіті зруйнувавши поверх, де розташоване мінекономіки РФ.
- В обох випадках зупиняв роботу московський аеропорт "Внуково".
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