Туркменська авіакомпанія після атак дронів припиняє польоти у Москву

Про це йдеться у повідомленні пресслужби компанії.

Як зазначається, авіакомпанія під час ухвалення цього рішення спиралася на повітряну обстановку в Московській повітряній зоні РФ, а також на оцінку ризиків з метою забезпечення безпеки польотів.

"Починаючи з 1 серпня 2023 року всі рейси авіакомпанії "Туркменістан", що здійснюються за напрямком Ашгабат – Москва - Ашгабат, будуть припинені", – пояснили в авіакомпанії.