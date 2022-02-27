Одне із селищ під Маріуполем знову обстріляли, одна людина поранена

Про це повідомила Маріупольська міська рада у Facebook.



Там зазначили, що попередньо пошкоджено шість житлових будинків. Інформація про постраждалих уточнюється, але є відомості, що мінімум, одна людина поранена.



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"Це ніщо інше, як цілеспрямований геноцид грецького народу в Україні з боку російських окупаційних військ. Наше першочергове завдання, щоб постраждалі мешканці Сартани отримали необхідну медичну допомогу. Ситуація ускладнюється тим, що зараз комендантська година та приїхати до селища складно", - заявив міський голова Маріуполя Вадим Бойченко.

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