Росія здійснила авіаудар по селищу поблизу Маріуполя, троє загиблих, - міськрада
У Донецькій області авіація РФ скинула бомби на селище Сартана поблизу Маріуполя
Про це повідомляє Маріупольська міська рада.
"26 лютого, біля 15.00, був нанесений авіаудар військами РФ по селищу Сартана біля Маріуполя. За попередніми даними, троє загиблих і троє поранених", - йдеться у повідомленні.
Об’єм пошкоджень і кількість постраждалих уточнюється.
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