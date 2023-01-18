Про це поінформували в Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України.

Зазначається, що 17 січня на інформагентство Укрінформ була здійснена кібератака. Фахівці команди реагування на комп’ютерні надзвичайні події України CERT-UA, яка діє при Держспецзв’язку, дослідили цей факт.

Вони виявили: в російському телеграм-каналі "CyberArmyofRussia_Reborn" з'явилися повідомлення, де хакери "хвалилися досягненнями" з атаки на Укрінформ, але насправді агентство не зупинило роботу. Робітники CERT-UA локалізували загрозу.

"За попередніми даними фахівців, з метою порушення цілісності та доступності інформації за допомогою групової політики (GPO) здійснений централізований запуск шкідливої програми CaddyWiper. У CERT-UA, ґрунтуючись на характерних ознаках, припускають, що кібератаку здійснила група UAC-0082 (Sandworm). Її пов’язують із головним управлінням генерального штабу збройних сил Російської Федерації (ГРУ). Ба більше, це угрупування – серед тих, що у 2022 році найчастіше атакували Україну", - заявили в Держспецзв'язку.

Нагадаємо, Служба безпеки успішно захищає інформаційну та цифрову безпеку України в умовах війни: з початку 2022 року, станом на 27 грудня, було нейтралізовано понад 4,5 тис. кібератак.

Про загрози цифрових атак повідомляли й у Нафтогазі: кіберцентр українського Нафтогазу виявив та заблокував більш як 3 млн кібератак за 2022 рік.

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