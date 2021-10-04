Одні з ключових гравців "Динамо" підписали нові контракти з клубом

Про це повідомляє офіційний сайт "Динамо".



27-річний Бущан та 19-річний Забарний підписали нові 5-річні контракти з "Динамо". Фінансові умови нових угод не відомі.



Георгій Бущан перейшов до динамівської академії в 14-річному віці, а вперше потрапив до заявки команди у грудні 2011-го року. Дебют голкіпера за основну команду відбувся у серпні 2017.



У нинішньому сезоні Георгій Бущан взяв участь у 7 матчах УПЛ, в яких пропустив лише два м’ячі. Є гравцем збірної України, був основним воротарем на Євро-2020, де наша команда дійшла до чвертьфіналу.



Ілля Забарний є вихованцем "Динамо". Вперше до заявки основної команди "Динамо" був включений у березні 2020 року. Дебютував у вересні 2020-го, у домашньому матчі з "Десною" (0:0). Став другим наймолодшим дебютантом нашої команди в єврокубках.



У нинішньому сезоні Забарний взяв участь у 9 матчах чемпіонату України. Виступав за молодіжну збірну України, є футболістом національної команди.

3 жовтня у 10-му турі чемпіонату України з футболу "Динамо" зіграло внічию з "Шахтарем" та зберегло лідерство.

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