Експерт поділився деталями в етері телеканалу "Еспресо".

"Російська влада як раз намагається цими короткотерміновими чи одноразовими добровольчими батальйонами затикати дірки на полі бою. У такому випадку загальна мобілізація все одно не матиме жодного сенсу через низькі можливості підготовки особового складу", - зазначив Згурець.

Аналітик додав, що російські медіа активно поширюють інформація про формування добровольчих батальйонів по всій Росії.

"У російській пресі зʼявляється інформація про формування добровольчих батальйонах у всіх регіонах Російської Федерації. Є також інформація, що ці добровольчі батальйони росіян беруть участь у бойових діях в зоні Ізюма. Для нас головне - перемелювати російський особовий склад артилерією та далекобійною зброєю, мінімізуючи зіткнення наших підрозділів", - зауважив Сергій Згурець.

2 серпня Інститут вивчення війни повідомив, що у Росії 4 області формують добровольчі батальйони для війни в Україні: Новосибірська, Саратовська, Ульяновська і Курганська.

5 серпня ISW повідомив, що у Росії нові батальйони формуються з "добровольців" без військового досвіду.

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