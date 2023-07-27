Про це пише СNN.

На форумі "Росія-Африка" він наголосив, що багато африканських країн та РФ готові захищати спільні для держав "моральні цінності".

"За останні 10 років світ змінився до невпізнання. Я говорю не лише про політичні питання, але й про цей небезпечний моральний клімат, який часом агресивно формують деякі західні країни", - заявив патріарх Кирило.

Кирило стверджує, нібито колективний Захід формує "абсолютно неправильний культ свободи та знищення традиційної сім’ї", які призведуть до "духовної деградації".

"Ці та інші приклади я б назвав антицінностями, які призведуть до моральної та духовної деградації. Попри величезний тиск, більшість африканських країн відкидають так звані одностатеві шлюби, евтаназію та інші гріхи", - додав російський церковник.

Патріарх Кирило також заявив, що "взаєморозуміння основ людського життя та моральних цінностей" зближує Росію і країни Африки.