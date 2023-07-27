Одностатеві шлюби та евтаназія: патріарх Кирило похвалив Африку за відмову від "гріхів"
Російський патріарх Кирило похвалив Африку за "відмову від гріхів", до яких відніс одностатеві шлюби та евтаназію, та заявив, що країни поділяють однакові моральні цінності
Про це пише СNN.
На форумі "Росія-Африка" він наголосив, що багато африканських країн та РФ готові захищати спільні для держав "моральні цінності".
"За останні 10 років світ змінився до невпізнання. Я говорю не лише про політичні питання, але й про цей небезпечний моральний клімат, який часом агресивно формують деякі західні країни", - заявив патріарх Кирило.
Кирило стверджує, нібито колективний Захід формує "абсолютно неправильний культ свободи та знищення традиційної сім’ї", які призведуть до "духовної деградації".
"Ці та інші приклади я б назвав антицінностями, які призведуть до моральної та духовної деградації. Попри величезний тиск, більшість африканських країн відкидають так звані одностатеві шлюби, евтаназію та інші гріхи", - додав російський церковник.
Патріарх Кирило також заявив, що "взаєморозуміння основ людського життя та моральних цінностей" зближує Росію і країни Африки.
- Патріарх Кирило заявив, що Росія "стримує світ від тотального зла - тобто, пришестя антихриста", а також, за його словами, багато людей "бачать у РФ останній оплот".
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