Про це пишуть пропагандистські видання.

Про це він сказав під час заходу на Оборонному острові Валаамського архіпелагу, що на території Республіки Карелія. Патріарх стверджує, що "багато людей, у тому числі на Заході, з великою увагою та надією дивляться на Росію", а також наголосив на "важливій ролі" РПЦ для всього світу.

"Сьогодні багато людей, у тому числі на Заході, з великою увагою та надією дивляться на Росію як на останній оплот. Якщо говорити біблійною мовою, Росія стає утримуючою силою від тотального панування зла, тобто пришестя антихриста. І ми повинні усвідомлювати, що саме в цей час на нашу церкву покладено величезну духовну відповідальність і за народ свій, і за країну, та й за весь світ", - сказав він.

Він також заявив, нібито російська православна церква здійснила великий історичний подвиг, зберігши віру.

"Сьогодні нам дано особливий час можливостей, і багато потрібно зробити для духовного відродження нашого народу вже в умовах достатнього сприяння та підтримки з боку держави", - додав патріарх.