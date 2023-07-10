Патріарх Кирило заявив, що Росія "стримує світ від пришестя антихриста"
Патріарх Кирило заявив, що Росія "стримує світ від тотального зла - тобто, пришестя антихриста", а також, за його словами, багато людей "бачать у РФ останній оплот"
Про це пишуть пропагандистські видання.
Про це він сказав під час заходу на Оборонному острові Валаамського архіпелагу, що на території Республіки Карелія. Патріарх стверджує, що "багато людей, у тому числі на Заході, з великою увагою та надією дивляться на Росію", а також наголосив на "важливій ролі" РПЦ для всього світу.
"Сьогодні багато людей, у тому числі на Заході, з великою увагою та надією дивляться на Росію як на останній оплот. Якщо говорити біблійною мовою, Росія стає утримуючою силою від тотального панування зла, тобто пришестя антихриста. І ми повинні усвідомлювати, що саме в цей час на нашу церкву покладено величезну духовну відповідальність і за народ свій, і за країну, та й за весь світ", - сказав він.
Він також заявив, нібито російська православна церква здійснила великий історичний подвиг, зберігши віру.
"Сьогодні нам дано особливий час можливостей, і багато потрібно зробити для духовного відродження нашого народу вже в умовах достатнього сприяння та підтримки з боку держави", - додав патріарх.
- У січня російський патріарх Кирил вимагав від РПЦ "мобілізувати" парафіян, щоб збирати гроші, речі та продукти для окупантів, які воюють в Україні.
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