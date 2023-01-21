Патріарх Кирил хоче "мобілізувати" парафіян для допомоги російським загарбникам
Російський патріарх Кирил вимагає від РПЦ "мобілізувати" парафіян, щоб збирати гроші, речі та продукти для окупантів, які воюють в Україні
Про це він заявив на святковій трапезі в Богоявленському кафедральному соборі в російському Єлохові.
Патріарх Кирил закликав парафіян шукати можливості для допомоги російським загарбникам. За його словами, вони повинні збирати гроші, відправляти посилки та навіть самостійно їхати на лінії фронту, щоби підтримати окупантів.
"І якщо ми говоримо, що Церква - зі своїм народом, то кожна парафія має допомагати тим, хто на лінії вогню. Нам потрібно мобілізувати наших парафіян, щоб вони збирали речі, продукти", - сказав він.
Також патріарх Кирил зазначив, що знає про те, що "багато вже робиться". Проте він вважає, що "ще недостатньо". На його думку, про допомогу російській загарбницькій армії та РПЦ мало говорять у медійному просторі.
- 7 січня патріарх Російської православної церкви Кирил заявив, що вважає українців та росіян одним народом, який намагаються розділити зовнішні сили.
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