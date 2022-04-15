Одружитись можна і за добу, і через Zoom. Мін‘юст спростив реєстрацію шлюбу в умовах воєнного стану
Подати заявку і офіційно оформити шлюб тепер можна за день, а провести церемонію й дистанційно
Про це повідомила у Фейсбук заступниця Міністра юстиції України Валерія Коломієць.
Урядовець розповіла, що зараз реєстрація шлюбу може відбуватися у будь-якому органі ДРАЦСу на території, де не ведуться бойові дії. При цьому, в певних умовах шлюби можуть реєструвати не лише працівники органів ДРАЦС. Наприклад, це можуть робити й поліцейські, чи військові. Зокрема, це актуально для жінок і чоловіків, які несуть службу. Для них зробили можливість одружуватись дистанційно.
"Вони можуть звернутися до свого командира і подати заяву про те, що бажають одружитися дистанційно. Таким чином, зареєструвати шлюб можна навіть тоді, якщо одного з членів подружжя немає фізично. Людина, яка не перебуває у військовій частині, може бути підключена дистанційно. І навіть обоє з пари можуть бути підключені дистанційно, просто через Zoom.
Відзначимо, що з початку повномасштабної війни одружилися майже 22 000 українських пар, що більше, ніж зазвичай.
- Нагадаємо, Кабмін спростив укладання шлюбів з військовослужбовцями за їхньої фізичної відсутності під час реєстрації ще на початку березня
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