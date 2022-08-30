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Офіс президента надав списки радників: в одному з переліків є Арестович

30 серпня, 2022 вiвторок
20:16
Суспільство Олексій Арестович

Олексій Арестович є радником Офісу президента, хоча спершу працював радником голови ОП Андрія Єрмака

Про це повідомили в Офісі президента, передає Бабель.

Радниками Андрія Єрмака є:

  • Вікторія Романова;
  • Тетяна Гайдученко;
  • Лілія Пашинна;
  • Олександр Козенко;
  • Андрій Гота;
  • Вадим Голомазов;
  • Михайло Подоляк (поза штатом);
  • Дарія Зарівна (поза штатом, речниця Андрія Єрмака);
  • Сергій Лещенко (поза штатом);
  • Олена Говорова (поза штатом);
  • Дмитро Дячук (поза штатом);
  • Вадим Потаєв (поза штатом);
  • Сергій Куніцин (поза штатом);
  • Сергій Неклева (поза штатом);
  • Руслан Магомедов (поза штатом);
  • Тимофій Милованов (поза штатом);
  • Михайло Пасічник (поза штатом);
  • Адомас Аудіцкас (поза штатом);
  • Микола Беззубенко (поза штатом);
  • Сергій Матієнко (поза штатом);
  • Сергій Дембовський (поза штатом);
  • Олександр Роднянський (поза штатом);
  • Сергій Конохов (поза штатом);
  • Юрій Богуцький (поза штатом);
  • Юлія Сінькевич (поза штатом);
  • Владислав Білоцький (поза штатом);
  • Олена Лисак (поза штатом).

До радників Офісу президента належать:

  • Олексій Арестович;
  • Сергій Сімак;
  • Олександр Закорецький;
  • Михайло Черненок;
  • Андрій Петрів;
  • Ігор Веремій;
  • Владислав Власюк;
  • Артем Шило;
  • Довидач Віткаускас;
  • Вікторія Шторм;
  • Маркіян Ключковський.

Усі радники ОП - позаштатні.

  • 19 серпня Український тиждень написав, що Олексія Арестовича немає в переліку ані штатних, ані позаштатних радників керівництва Офісу президента. 
  • 20 серпня радник голови ОП Михайло Подоляк заявив, що Олексій Арестович є радником Офісу президента.

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Україна
політика
Олексій Арестович
Андрій Єрмак
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