Про це повідомили в Офісі президента, передає Бабель.

Радниками Андрія Єрмака є:

Вікторія Романова;

Тетяна Гайдученко;

Лілія Пашинна;

Олександр Козенко;

Андрій Гота;

Вадим Голомазов;

Михайло Подоляк (поза штатом);

Дарія Зарівна (поза штатом, речниця Андрія Єрмака);

Сергій Лещенко (поза штатом);

Олена Говорова (поза штатом);

Дмитро Дячук (поза штатом);

Вадим Потаєв (поза штатом);

Сергій Куніцин (поза штатом);

Сергій Неклева (поза штатом);

Руслан Магомедов (поза штатом);

Тимофій Милованов (поза штатом);

Михайло Пасічник (поза штатом);

Адомас Аудіцкас (поза штатом);

Микола Беззубенко (поза штатом);

Сергій Матієнко (поза штатом);

Сергій Дембовський (поза штатом);

Олександр Роднянський (поза штатом);

Сергій Конохов (поза штатом);

Юрій Богуцький (поза штатом);

Юлія Сінькевич (поза штатом);

Владислав Білоцький (поза штатом);

Олена Лисак (поза штатом).

До радників Офісу президента належать:

Олексій Арестович;

Сергій Сімак;

Олександр Закорецький;

Михайло Черненок;

Андрій Петрів;

Ігор Веремій;

Владислав Власюк;

Артем Шило;

Довидач Віткаускас;

Вікторія Шторм;

Маркіян Ключковський.

Усі радники ОП - позаштатні.

19 серпня Український тиждень написав, що Олексія Арестовича немає в переліку ані штатних, ані позаштатних радників керівництва Офісу президента.

20 серпня радник голови ОП Михайло Подоляк заявив, що Олексій Арестович є радником Офісу президента.

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