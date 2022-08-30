Офіс президента надав списки радників: в одному з переліків є Арестович
Олексій Арестович є радником Офісу президента, хоча спершу працював радником голови ОП Андрія Єрмака
Про це повідомили в Офісі президента, передає Бабель.
Радниками Андрія Єрмака є:
- Вікторія Романова;
- Тетяна Гайдученко;
- Лілія Пашинна;
- Олександр Козенко;
- Андрій Гота;
- Вадим Голомазов;
- Михайло Подоляк (поза штатом);
- Дарія Зарівна (поза штатом, речниця Андрія Єрмака);
- Сергій Лещенко (поза штатом);
- Олена Говорова (поза штатом);
- Дмитро Дячук (поза штатом);
- Вадим Потаєв (поза штатом);
- Сергій Куніцин (поза штатом);
- Сергій Неклева (поза штатом);
- Руслан Магомедов (поза штатом);
- Тимофій Милованов (поза штатом);
- Михайло Пасічник (поза штатом);
- Адомас Аудіцкас (поза штатом);
- Микола Беззубенко (поза штатом);
- Сергій Матієнко (поза штатом);
- Сергій Дембовський (поза штатом);
- Олександр Роднянський (поза штатом);
- Сергій Конохов (поза штатом);
- Юрій Богуцький (поза штатом);
- Юлія Сінькевич (поза штатом);
- Владислав Білоцький (поза штатом);
- Олена Лисак (поза штатом).
До радників Офісу президента належать:
- Олексій Арестович;
- Сергій Сімак;
- Олександр Закорецький;
- Михайло Черненок;
- Андрій Петрів;
- Ігор Веремій;
- Владислав Власюк;
- Артем Шило;
- Довидач Віткаускас;
- Вікторія Шторм;
- Маркіян Ключковський.
Усі радники ОП - позаштатні.
- 19 серпня Український тиждень написав, що Олексія Арестовича немає в переліку ані штатних, ані позаштатних радників керівництва Офісу президента.
- 20 серпня радник голови ОП Михайло Подоляк заявив, що Олексій Арестович є радником Офісу президента.
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