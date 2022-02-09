Офіси Google та Facebook в Україні: Зеленський закликав Шмигаля активізувати співпрацю

Про це повідомляє Еспресо.TV з посиланням на відповідь Зеленського на петицію.



"Ураховуючи рівень впливу порушеної в петиції проблематики на суспільне життя і національну безпеку держави, значну увагу громадськості до неї, а також зважаючи, що врегулювання цього питання законодавством України покладено на Кабінет Міністрів України, я звернувся до Прем’єр-міністра України Д. Шмигаля з пропозицією активізувати роботу, спрямовану на відкриття на території України представництв компаній "Google" (YouTube) та "Meta Platforms" (Facebook, Instagram), і невідкладно поновити висловлені вказаним міжнародним компаніям звернення та запрошення", - зазначив президент.



Зеленський заявив, що згадане питання неодноразово порушувалось ним та урядом на міжнародному рівні.



Під час робочого візиту до США з 30 серпня по 3 вересня 2021 року відбулась низка важливих зустрічей та перемовин членів української делегації, у тому числі з керівниками міжнародних компаній "Google" та "Apple" - тоді ж було висловлено пропозиції щодо розширення присутності згаданих компаній в Україні, зазначено про необхідність реалізації спільних проєктів на підтримку просування україномовного контенту у вказаному інформаційному сегменті та наголошено на необхідності налагодження ефективної протидії дезінформації.



Президент зауважив, що під час відеоконференції з головною операційною директоркою компанії "Facebook" Шеріл Сендберг та віцепрезидентом компанії "Facebook" Ніком Клеггом 27 вересня 2021 року він запропонував розглянути можливість відкриття офісу цієї компанії в Україні.



"Наразі у зв’язку з тим, що з жовтня 2021 року Facebook та Instagram належать новоствореній компанії "Meta Platforms", планується офіційно поновити згадані звернення", - зазначив Зеленський.

Нагадаємо, 14 січня 2022 петиція про модерування українського сегменту соцмереж та великих платформ з України, а не з Росії, набрала необхідні 25 тис. голосів.