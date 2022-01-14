Відкриття в Україні офісів Facebook, Google та YouTube: петиція набрала 25 тис. підписів, її має розглянути президент

Про це повідомляє Еспресо.TV з посиланням на петицію на сайті Офісу президента.

Авторка петиції просить Володимира Зеленського звернутися до компаній YouTube, Facebook та Google, щоб відкрити офіси в Україні.

У тексті петиції йдеться, що через відсутність українських офісів платформ соцмереж український сегмент адмініструють із Росії. Це може загрожувати нацбезпеці України.

"РФ, вкладаючи великі ресурси, прагне впливати і на роботу офісів великих компаній, як-от Facebook, YouTube тощо, на своїй території. Водночас московські офіси компаній намагаються просувати проросійські наративи через ці соціальні мережі. На перших шпальтах за замовчуванням пропонується контент із Російської Федерації", - йдеться у петиції.

Автори петиції наводять приклад редакторських добірок YouTube Music для українських користувачів, блокування українських каналів у YouTube через звернення держорганів РФ до російського офісу компанії.

"Ми просимо президента України звернутись до вищевказаних компаній щодо відкриття офісів на території України та широко інформувати громадськість про зазначену проблему. Це дасть змогу модерувати інформаційний простір, не шкодячи Україні, зменшить вплив РФ, а також буде сприяти розвитку українських креативних індустрій", - зазначається у тексті.

Нагадаємо, 27 грудня електронна петиція про скасування наказу Міноборони про військовий облік для жінок набрала необхідних 25 тис. голосів.

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