Військовий облік для жінок: петиція про скасування наказу набрала необхідні 25 тис. голосів
Електронна петиція про скасування наказу Міноборони про військовий облік для жінок набрала необхідних 25 тис. голосів. Тепер її зобов’язаний розглянути президент України Володимир Зеленський
Про це свідчать дані на сайті президента.
Відповідна петиція за №22/130110-еп була подана 23 грудня, її ініціатором є Яна Рашевченко.
У петиції пропонується "відмінити наказ Міністерства оборони України від 11.10.2021 № 313", а натомість "користуватися лише переліком лише тих спеціальностей, що визначені ПКМУ № 711 від 14.10.1994".
"Начебто змінився лише Перелік, але згідно нього майже усі жінки нашої держави повинні бути військовозобов'язаними... Жодного суспільного обговорення. Жодних підготовчих заходів. Жодного перехідного періоду та роз'яснень щодо механізму реалізації", - пише авторка петиції.
Станом на 17:00 документ набрав 26175 голосів.
Наразі реакції президента на петицію немає. Статус петиції на сайті голови держави – "очікує на розгляд".
За законом, протягом трьох робочих днів після набрання потрібної кількості голосів Офіс президента повинен повідомити про початок розгляду, який має бути здійснений не пізніше ніж протягом 10 робочих днів після цього повідомлення.
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