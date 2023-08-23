Офіцер Нацгвардії України: на східному фронті ворог тисне на Білогорівку й Серебрянське лісництво

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"На Лиманському напрямку ворог тисне одночасно через Серебрянське лісництво й з боку промзони Білогорівки. У цій промзоні постійно точаться жорсткі бої. Білогорівка розташована на висоті, Серебрянське лісництво трохи нижче. Тому ці ділянки важливі. Білогорівка є плацдармом для подальшого наступу ЗСУ, щоб звільнити від окупантів Лисичанськ і Сєверодонецьк", - підкреслив Дорошенко.

Офіцер Національної гвардії України також додав, що на Куп'янському напрямку ворог намагається вийти до річки Оскіл і Жеребець. Такі дії є короткостроковим намаганням з боку противника.

У публікації The Washington Post йдеться про те, що Україна активно використовує отримані від США касетні боєприпаси. Вони допомагають завдати більше втрат живій силі та техніці російських окупантів

Від початку повномасштабного вторгнення до України армія РФ втратила 258 340 солдатів. 21 серпня ворог вів безуспішні наступальні дії в районі Кліщіївки, а ЗСУ продовжували стримувати наступ російських військ в районах Авдіївки, Мар’їнки та Новомихайлівки















