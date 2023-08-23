Офіцер Нацгвардії України: на східному фронті ворог тисне на Білогорівку й Серебрянське лісництво
Офіцер Національної гвардії України, депутат Харківської обласної ради Олександр Дорошенко зазначив, що Білогорівка є плацдармом для подальшого наступу ЗСУ
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"На Лиманському напрямку ворог тисне одночасно через Серебрянське лісництво й з боку промзони Білогорівки. У цій промзоні постійно точаться жорсткі бої. Білогорівка розташована на висоті, Серебрянське лісництво трохи нижче. Тому ці ділянки важливі. Білогорівка є плацдармом для подальшого наступу ЗСУ, щоб звільнити від окупантів Лисичанськ і Сєверодонецьк", - підкреслив Дорошенко.
Офіцер Національної гвардії України також додав, що на Куп'янському напрямку ворог намагається вийти до річки Оскіл і Жеребець. Такі дії є короткостроковим намаганням з боку противника.
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