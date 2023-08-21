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Головна Війна з Росією Касетні боєприпаси допомагають ЗСУ у контрнаступі на Лиманському та Куп'янському напрямках, – WP

Касетні боєприпаси допомагають ЗСУ у контрнаступі на Лиманському та Куп'янському напрямках, – WP

21 серпня, 2023 понедiлок
13:25
Війна з Росією війна проти Росії ЗСУ

Україна активно використовує отримані від США касетні боєприпаси. Вони допомагають завдати більше втрат живій силі та техніці російських окупантів

Про це йдеться в публікації The Washington Post.

Журналісти поцікавилися безпосередньо у бійців, як вони оцінюють результати застосування касетних боєприпасів.

"Головна перевага в тому, що ворог тепер дуже боїться йти в атаку. Вони (росіяни, - ред.) навіть розпізнають касетні бомби за свистом, який лунає, коли вони летять у їхньому напрямку", — розповів військовий 14-ї окремої механізованої бригади Станіслав.

Як пише WP, така зброя стала корисною для українських військ на Куп’янському та Лиманському напрямках.

Під час контрнаступу ЗСУ використовують касетні боєприпаси для обстрілу густих лісів, коли точне місцеперебування російських військ невідоме, щоб бити по неброньованій техніці та "розпилювати" бомби над ворожою піхотою, змусивши окупантів зариватися в окопи й не даючи їм відкрити вогонь у відповідь.

Також, за словами бійців, касетні боєприпаси дозволяють їм наблизитися до укріплених позицій РФ, бо окупанти "не висовують голови під час обстрілу".

Що відомо про касетні боєприпаси

У грудні 2022 року Україна попросила США надати їй касетні боєприпаси для реактивних систем залпового вогню та артилерійських снарядів. Але у Байдена відмовилися їх надавати.

У лютому 2023 року міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав західних союзників надати нашій країні касетні боєприпаси.

Згодом Україна розширила свій запит до США щодо касетних боєприпасів. Київ закликав Вашингтон передати йому авіаційні касетні бомби MK-20, щоб переобладнати їх для безпілотників. Тоді стало відомо, що у Конгресі США існує певна підтримка прохання України, але адміністрація Байдена виступає категорично проти, оскільки касетні боєприпаси заборонені міжнародним договором 2008 року. 

Пізніше чотири члени американського конгресу від Республіканської партії закликали президента США надіслати касетні боєприпаси в Україну.

6 липня правозахисна організація Human Rights Watch закликала адміністрацію Байдена не надавати Україні касетні боєприпаси через небезпеку для цивільних, яку несе ця зброя. 

7 липня проти постачання Україні касетних боєприпасів виступив Офіс ООН з прав людини в Женеві.

Того ж дня США оголосили про передачу Україні касетних боєприпасів.

13 липня стало відомо, що озброєння вже прибуло до України.

Новини
Україна
ЗСУ
зброя для України
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