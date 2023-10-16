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Офіцер ЗСУ: Отримавши відсіч, ворог відмовився від піхотних штурмів Авдіївки

16 жовтня, 2023 понедiлок
17:14
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Офіцер "Легіону Свободи", майор МВС Максим Морозов зазначив, що ворогу не вдалося реалізувати план щодо захоплення Авдіївки

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"На Авдіївському напрямку ворог призупинив масові штурми, отримавши гідну відсіч з боку Сил опору. Наразі у противника відбувається перегрупування. Кількість обстрілів також зменшилася, їх вже можна рахувати. Тому що останніми днями відбувалася величезна кількість ворожих обстрілів і авіаударів. Росіяни вже навіть відмовилися від атак піхоти", - підкреслив Морозов.

За словами офіцера "Легіону Свободи", наразі окупанти намагаються закріпитися у сірих зонах, які їм вдалося відбити.

"Але це не є критичним. Окупантам все одно доведеться покинути сіру зону, яку вони розширили. І це свідчить про те, що загарбники не виконали свій план щодо захоплення, чи оточення Авдіївки", - наголосив Морозов.

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  • У звіті Інституту вивчення війни (ISW) йдеться про те, що у російському інформаційному просторі початковий оптимізм щодо російського просування в районі Авдіївки поступово замінили труднощі і зниження темпів наступальних операцій
Новини
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Авдіївка
Військові новини
наступ ЗСУ
втрати окупантів
Контрнаступ ЗСУ
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