Офіцер ЗСУ: Отримавши відсіч, ворог відмовився від піхотних штурмів Авдіївки
Офіцер "Легіону Свободи", майор МВС Максим Морозов зазначив, що ворогу не вдалося реалізувати план щодо захоплення Авдіївки
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"На Авдіївському напрямку ворог призупинив масові штурми, отримавши гідну відсіч з боку Сил опору. Наразі у противника відбувається перегрупування. Кількість обстрілів також зменшилася, їх вже можна рахувати. Тому що останніми днями відбувалася величезна кількість ворожих обстрілів і авіаударів. Росіяни вже навіть відмовилися від атак піхоти", - підкреслив Морозов.
За словами офіцера "Легіону Свободи", наразі окупанти намагаються закріпитися у сірих зонах, які їм вдалося відбити.
"Але це не є критичним. Окупантам все одно доведеться покинути сіру зону, яку вони розширили. І це свідчить про те, що загарбники не виконали свій план щодо захоплення, чи оточення Авдіївки", - наголосив Морозов.
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