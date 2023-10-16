Офіцер ЗСУ: Отримавши відсіч, ворог відмовився від піхотних штурмів Авдіївки

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"На Авдіївському напрямку ворог призупинив масові штурми, отримавши гідну відсіч з боку Сил опору. Наразі у противника відбувається перегрупування. Кількість обстрілів також зменшилася, їх вже можна рахувати. Тому що останніми днями відбувалася величезна кількість ворожих обстрілів і авіаударів. Росіяни вже навіть відмовилися від атак піхоти", - підкреслив Морозов.

За словами офіцера "Легіону Свободи", наразі окупанти намагаються закріпитися у сірих зонах, які їм вдалося відбити.

"Але це не є критичним. Окупантам все одно доведеться покинути сіру зону, яку вони розширили. І це свідчить про те, що загарбники не виконали свій план щодо захоплення, чи оточення Авдіївки", - наголосив Морозов.