Про це вона розповіла в етері телеканалу "Еспресо"



"Після вибухів у Севастополі, в росіян дуже перевантажені логістичні шляхи, які ведуть в Росію. Також з Криму до Росії збираються тікати саме ті, хто приїхав туди з 2014 року. Зараз в Криму відбувається ротація певних військових підрозділів. Багато офіцерів намагаються використати цю ротацію, щоб змінити своє місце проходження служби назавжди. Тобто пишуться рапорти від відпусток до переведення", - розповіла Гуменюк.

29 квітня окупаційна влада Криму заявила про атаку безпілотників на нафтобазу в Севастополі.

29 квітня внаслідок вибухів на нафтобазі у тимчасово окупованому Севастополі було знищено 10 резервуарів з нафтопродуктами місткістю 40 тис. тонн.