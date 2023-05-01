Офіцери армії РФ в Криму використовують ротацію, щоб назавжди змінити місце проходження служби, - Гуменюк
Начальниця об'єднаного координаційного пресцентру сил оборони півдня України Наталія Гуменюк повідомила, що після вибухів в окупованому Севастополі, багато російських офіцерів хочуть змінити місце служби в Криму
Про це вона розповіла в етері телеканалу "Еспресо"
"Після вибухів у Севастополі, в росіян дуже перевантажені логістичні шляхи, які ведуть в Росію. Також з Криму до Росії збираються тікати саме ті, хто приїхав туди з 2014 року. Зараз в Криму відбувається ротація певних військових підрозділів. Багато офіцерів намагаються використати цю ротацію, щоб змінити своє місце проходження служби назавжди. Тобто пишуться рапорти від відпусток до переведення", - розповіла Гуменюк.
- 29 квітня окупаційна влада Криму заявила про атаку безпілотників на нафтобазу в Севастополі.
- 29 квітня внаслідок вибухів на нафтобазі у тимчасово окупованому Севастополі було знищено 10 резервуарів з нафтопродуктами місткістю 40 тис. тонн.
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