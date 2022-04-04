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Офіційний курс: долар утримує позиції на позначці 29 грн, євро впав в ціні

4 квітня, 2022 понедiлок
07:51
Економіка

На 4 квітня Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара на рівні 29,25 грн/$

Про це йдеться на сайті НБУ.

Офіційний курс гривні до долара США на 4 квітня 2022 року встановлено на рівні 29,2549 грн за долар.

Курс гривні до євро встановлено на рівні 32,3281 грн за євро.

Польська злота коштує 6,9611.

Курс молдовського лея до гривні встановлено на рівні 1,5959 за лей.

Румунський лей коштує 6,5368.

На готівковому ринку станом на 07.40, за даними фінансового порталу Мінфін, долар купують у середньому по 31,65 грн, продають - по 32,00 грн.

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