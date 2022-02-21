Офіційний курс долара зріс в ціні

Про це йдеться на сайті НБУ.

Офіційний курс гривні до долара США на 21 лютого 2022 року встановлено на рівні 28,3428 грн за долар.

Курс гривні до євро встановлено на рівні 32,196 грн за євро.

На готівковому ринку станом на 07:20, за даними фінансового порталу Мінфін, долар купують у середньому по 28,40 грн, продають - по 28,60 грн.



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