Офіційний курс долара зріс в ціні
На 21 лютого Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара на рівні 28,34 грн/$
Про це йдеться на сайті НБУ.
Офіційний курс гривні до долара США на 21 лютого 2022 року встановлено на рівні 28,3428 грн за долар.
Курс гривні до євро встановлено на рівні 32,196 грн за євро.
На готівковому ринку станом на 07:20, за даними фінансового порталу Мінфін, долар купують у середньому по 28,40 грн, продають - по 28,60 грн.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
28.23
Купівля 28.23Продаж 28.61
-
EUR
Купівля 32.02Продаж 32.56
- Актуальне
- Важливе