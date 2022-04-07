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Офіційний курс: євро впав у ціні

7 квітня, 2022 четвер
08:18
Економіка

На 7 квітня Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара на рівні 29,25 грн/$

Про це йдеться на сайті НБУ.

Офіційний курс гривні до долара США на 7 квітня 2022 року встановлено на рівні 29,2549 грн за долар.

Курс гривні до євро встановлено на рівні 31,9361 грн за євро.

Польський злотий коштує 6,8787.

Курс молдовського лея до гривні встановлено на рівні 1,5939 за лей.

Румунський лей коштує 6,4606.

На готівковому ринку станом на 08.00, за даними фінансового порталу Мінфін, долар купують у середньому по 31,48 грн, продають - по 31,84 грн.

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