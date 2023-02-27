Про це свідчить інформація, оприлюднена в офіційному журналі ЄС.

"Враховуючи тяжкість ситуації в Білорусі, що зберігається, і причетність Білорусі до незаконної агресії Російської Федерації проти України, доцільно зберегти в силі всі заходи, вжиті союзом. Рішення має бути продовжено до 28 лютого 2024 року", - йдеться у повідомленні.

До санкційного списку входять 243 фізичні особи, включно з Лукашенком, і 32 юридичні особи. Санкції ЄС передбачають візові обмеження і замороження активів.

Санкції вперше запровадили у 2012 році через репресії та порушення прав у Білорусі. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну обмеження розширили за співучасть у збройній агресії.