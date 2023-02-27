Офіційно: ЄС продовжив санкції проти Лукашенка та його оточення до весни 2024 року
Євросоюз продовжив санкції проти самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка та його оточення до кінця лютого 2024 року
Про це свідчить інформація, оприлюднена в офіційному журналі ЄС.
"Враховуючи тяжкість ситуації в Білорусі, що зберігається, і причетність Білорусі до незаконної агресії Російської Федерації проти України, доцільно зберегти в силі всі заходи, вжиті союзом. Рішення має бути продовжено до 28 лютого 2024 року", - йдеться у повідомленні.
До санкційного списку входять 243 фізичні особи, включно з Лукашенком, і 32 юридичні особи. Санкції ЄС передбачають візові обмеження і замороження активів.
Санкції вперше запровадили у 2012 році через репресії та порушення прав у Білорусі. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну обмеження розширили за співучасть у збройній агресії.
- 22 лютого журналіст Рікард Йозвяк повідомляв, що в ЄС узгодили продовження санкцій проти Лукашенка та його оточення.
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