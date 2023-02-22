У ЄС продовжили санкції проти Лукашенка та його оточення
У ЄС погодили ще на рік подовження санкцій проти 195 осіб та 34 організацій, включаючи самопроголошенного президента Білорусі Олександра Лукашенка та його наближених осіб
Про це написав редактор радіо Вільна Європа Рікард Юзвяк.
Зазначається, що санкції включають в себе заборону на видачу віз та заморожування активів зазначених фізичних та юридичних осіб.
"Посли ЄС погодили продовження на один рік заборони на видачу віз / заморожування активів для 195 осіб і 34 організацій з Білорусі, включно з Лукашенком і його найближчим оточенням", - йдеться у повідомленні.
- Санкції проти Росії за незаконне визнання незалежності, окупацію чи анексію територій України діятимуть до 24 лютого 2024 року.
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