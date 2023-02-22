У ЄС продовжили санкції проти Лукашенка та його оточення

Про це написав редактор радіо Вільна Європа Рікард Юзвяк.

Зазначається, що санкції включають в себе заборону на видачу віз та заморожування активів зазначених фізичних та юридичних осіб.

"Посли ЄС погодили продовження на один рік заборони на видачу віз / заморожування активів для 195 осіб і 34 організацій з Білорусі, включно з Лукашенком і його найближчим оточенням", - йдеться у повідомленні.