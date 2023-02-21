ЄС продовжив до 2024 року дію санкцій проти РФ за визнання "незалежності" окупованих територій України

Про це йдеться в рішенні Ради Євросоюзу, опублікованому в офіційному журналі ЄС 21 лютого.

"Союз залишається непохитним у своїй підтримці суверенітету та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів і відданий повній реалізації політики невизнання щодо незаконної російської анексії", - ідеться в повідомленні.

Зазначають, що Союз не визнає та продовжує засуджувати незаконну анексію українських територій Росією як порушення міжнародного права.

Рішення набуде чинності 22 лютого 2023 року. Воно стосується також санкцій, які запровадили 23 лютого 2022 року "у відповідь на незаконне визнання, окупацію або анексію Російською Федерацією деяких районів України, що не контролюються урядом". У жовтні 2022 року ці санкції було розширено у відповідь на визнання Росією окупованих районів Донецької та Луганської областей, а також підписання Путіним указів "про визнання Херсонської та Запорізької областей незалежними територіями".