Міністри фінансів G7 обговорять санкції проти РФ напередодні повномасштабного вторгнення
У четвер, 23 лютого, міністри фінансів країн G7 зустрінуться, щоб обговорити нові санкції проти Росі через її повномасштабне вторгнення в Україну
Про це заявив міністр фінансів Японії Шунічі Сузукі, цитує Reuters.
Він зазначив, що основними темами обговорення під час зустрічі будуть санкції проти Росії та підтримка України.
"Ми продовжуватимемо тісно співпрацювати з G7 і міжнародною спільнотою, щоб посилити ефект санкцій для досягнення кінцевої мети - спонукати Росію піти", - сказав Сузукі.
Цьогоріч Японія головує на міністерських зустрічах G7, які відбудуться перед самітом лідерів Великої сімки у Хіросімі 19-21 травня. Крім Японії, до G7 входять Велика Британія, Канада, Франція, Німеччина, Італія та США.
Пізніше цього тижня також зустрінуться фінансові лідери G20. Зустріч відбудеться в Бенгалуру в Індії, яка нині головує у G20. Очікується, що центральною темою обговорення будуть війна в Україні та світова економіка. Також говоритимуть про інфляцію, яку підвищила війна Росії проти України, ціни на енергоносії та продовольство, а також підтримку країн з ринковою економікою, що розвивається, як стикаються з борговими проблемами.
"Вносячи свій внесок в обговорення цих проблем, ми сподіваємося досягти значних результатів, які призведуть до стабільного та сталого глобального зростання", - наголосив Сузукі.
- 18 лютого глава МЗС України Дмитро Кулеба після зустрічі з міністрами закордонних справ Групи семи анонсував швидкі поставки зброї і нові санкції проти РФ.
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