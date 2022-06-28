Про це Кулеба написав у twitter.

"Огидно спостерігати за російськими реакціями на ракетний удар РФ по Кременчуку. Звичайні росіяни радіють у соцмережах. Російські дипломати та чиновники поширюють божевільні теорії змови, заперечуючи, що удар взагалі був. Росія — країна вбивць і відвертих брехунів", - констатував Кулеба.

27 червня російські військові завдали ракетного удару по місту Кременчук Полтавської області. Станом на ранок 28 червня кількість загиблих зросла до 18, 36 людей вважаються зниклими безвісти.

Після цього Дмитро Кулеба заявив, що відповіддю на російський ракетний удар по ТЦ "Амстор" у Кременчуці має бути збільшення постачань важкого озброєння для України та посилення санкцій проти РФ.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb