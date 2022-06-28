Огидно спостерігати: Кулеба про реакцію звичайних росіян на обстріл у Кременчуці
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба обурився реакції звичайних росіян, які у соцмережах радіють через трагедію в Кременчуці
Про це Кулеба написав у twitter.
"Огидно спостерігати за російськими реакціями на ракетний удар РФ по Кременчуку. Звичайні росіяни радіють у соцмережах. Російські дипломати та чиновники поширюють божевільні теорії змови, заперечуючи, що удар взагалі був. Росія — країна вбивць і відвертих брехунів", - констатував Кулеба.
- 27 червня російські військові завдали ракетного удару по місту Кременчук Полтавської області. Станом на ранок 28 червня кількість загиблих зросла до 18, 36 людей вважаються зниклими безвісти.
- Після цього Дмитро Кулеба заявив, що відповіддю на російський ракетний удар по ТЦ "Амстор" у Кременчуці має бути збільшення постачань важкого озброєння для України та посилення санкцій проти РФ.
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