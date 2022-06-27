Про це Дмитро Кулеба написав у Twitter.

"Великий торговельний центр у Кременчуці, де перебували сотні мирних жителів, зазнав російського удару. Росія – це ганьба людства, і вона має стикнутися з наслідками. Відповіддю має бути (надання) більше важкого озброєння для України, нові санкції проти Росії та більше бізнесу, який залишає Росію", - зазначив Кулеба.

Прем'єр-міністр Великої Британії засудив напад у Кременчуці у заяві, зробленій на зустрічі світових лідерів G7 в Баварії.

Світ притягне кремль до відповідальності за його звірства в Україні. У США прокоментували обстріл Кременчука.

27 червня російські військові завдали ракетного удару по місту Кременчук Полтавської області, є загиблі. Станом на 21 годину 27 червня, за повідомленням Полтавської ОВА, загинуло 11 людей.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb