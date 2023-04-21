Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Спорт Рекорди Конотоп та Ковтуна, "Шахтар" - лідер УПЛ, а Мудрик асистує за "Челсі": огляд найголовніших подій українського спорту за 15-21 квітня
Огляд

Рекорди Конотоп та Ковтуна, "Шахтар" - лідер УПЛ, а Мудрик асистує за "Челсі": огляд найголовніших подій українського спорту за 15-21 квітня

Влад Дідусь
21 квітня, 2023 п'ятниця
20:00
Спорт Ілля Ковтун

Протягом тижня донецький "Шахтар" закріпив лідерство в чемпіонаті України, Михайло Мудрик віддав другий асист за "Челсі", а атлетка Каміла Конотоп та гімнаст Ілля Ковтун встановили рекорди на чемпіонатах Європи

Футбол: "Шахтар" закріпив лідерство в УПЛ, а Мудрик віддав другий асист за "Челсі"

Схоже, що в Українській Прем'єр-лізі зникає інтрига у боротьбі за чемпіонство. Минулого тижня донецький "Шахтар" збільшив до 7 балів відрив від СК "Дніпро-1" у турнірній таблиці. Це сталось завдяки перемозі "гірників" у матчі зі "Львовом" (2:0) та поразці дніпрян у поєдинку проти "Зорі" (1:2).

Київське "Динамо" ж зіграло внічию з "Рухом" (1:1) і тепер відстає від зони Ліги чемпіонів на 5 очок. Але варто відзначити, що у "Дніпра-1", який є другим з 45 балами, є 1 матч у запасі. "Зоря" - третя - 43 набраних очок.

У зоні вильоту (останні дві команди турнірної таблиці за підсумками сезону переходять в Першу лігу) "Львів" виглядає явним аутсайдером з 13 очками на останній позиції. Трохи краще справи у "Руху" і "Металіста", в яких по 19 балів. За виживання також борються "Чорноморець" і "Верес", вони набрали по 20 очок.

У європейських топчемпіонатах увагу можемо звернути лише на Михайла Мудрика, який оформив другий асист за "Челсі". Українець провів хороший матч за "синіх" у матчі з "Брайтоном", хоч лондонці й програли 1:2.

Решта українських футболістів у елітних лігах - голами чи асистами не відзначались.

На тижні також був зіграний півфінал Ліги чемпіонів, де мадридський "Реал" пройшов "Челсі". Але ні Михайло Мудрик, ні Андрій Лунін, у цій зустрічі особливого впливу не мали. Голкіпер просидів весь матч на лавці запасних, а вінгера випустили лише наприкінці матчу.

Михайло Мудрик, Челсі, Ліга чемпіонів

Важка атлетика: українка Конотоп з рекордом здобула золоті медалі ЧЄ

У Єревані з 15 до 23 квітня триває чемпіонат Європи з важкої атлетики. Серед результатів українців особливо варто відзначити Камілу Конотоп у ваговій категорії до 59 кг, яка оновила одразу три рекорди: у ривку (106 кг), поштовху (129 кг) та сумі двох вправ (235 кг).  

Загалом збірна України здобула на чемпіонаті Європи у Вірменії 13 медалей. Але золоті нагороди лише на рахунку 22-річної Каміли Конотоп.

Каміла Конотоп

Вільна боротьба: перше "золото" України на ЧЄ за 10 років

На тижні український спортсмен Василь Михайлов здобув перемогу на чемпіонаті Європи з вільної боротьби, що проходить у хорватському Загребі.

У фінальній сутичці вагової категорії до 79 кг Василь Михайлов переміг чинного чемпіона Європи Георгіса Кугіумцідіса з Греції. Поєдинок закінчився з рахунком 3:1 на користь українця.

Це перша перемога України на ЧЄ у чоловічій вільній боротьбі за останні 10 років. У 2013 році Павло Олійник став чемпіоном у ваговій категорії до 96 кг.

Після трьох медальних днів Україна має шість медалей, зокрема три "срібла" - у жіночій боротьбі. Єдине "золото" залишається в активі Василя Михайлова.

Василь Михайлов, вільна боротьба

Спортивна гімнастика: національний рекорд Ковтуна на Євро

На тижні в Туреччині змагались гімнасти. В Антальї пройшов чемпіонат Європи зі спортивної гімнастики, де Іллі Ковтуну вдалось повторити національний рекорд України.

Першу медаль Євро Ковтун здобув у багатоборстві, де з результатом 83.032 став третім. На паралельних брусах Ілля з результатом 15.166 здобув дебютне "золото" чемпіонату Європи у своїй кар'єрі, а на поперечині став третім. 

З трьома медалями Євро-2023 Ілля Ковтун став четвертим українцем в історії, який здобув стільки нагород на одному чемпіонаті Європи.

Ілля Ковтун

Баскетбол: українська баскетболістка вперше стала переможницею Євроліги

Завершуємо баскетболом, де українка Аліна Ягупова разом з турецьким "Фенербахче" стала переможницею Євроліги. У фінальному матчі в Празі вони перемогли інший турецький клуб - "Чукурува Мерсін" - 99:60. 

31-річна Ягупова вийшла на майданчик у стартовій п’ятірці, набрала 7 очок, віддала 3 результативні передачі, зробила 1 підбір та 1 перехоплення. 

Аліна Ягупова стала переможницею Євроліги вперше у кар'єрі. Українка також потрапила до символічної збірної найкращих гравців турніру.

У 2020 та 2021 роках українку визнавали найкращою баскетболісткою найпрестижнішого європейського клубного турніру. 

Аліна Ягупова (праворуч)Усі фото - Getty Images

Статті
Новини
Україна
футбол
Динамо
Шахтар
Ліга чемпіонів
Дніпро
Збірна України
Челсі
баскетбол
УПЛ
Реал
чемпіонат України
Зоря
спортивна гімнастика
вільна боротьба
важка атлетика
Читайте також:
20 квітня, 2023 четвер
Сіярто виступив на тлі мапи з територіями України у складі Великої Угорщини
Володимир Зеленський
18 квітня, 2023 вiвторок
Україна може опинитися на порозі нового Майдану, - Politico
Українська ППО
21 квітня, 2023 п'ятниця
Російські дрони атакували Київщину, українська ППО збила близько 8 БПЛА
Київ
+13°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.69
    Купівля 37.69
    Продаж 38.45
  • EUR
    Купівля 40.96
    Продаж 41.93
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, п'ятниця
21 квітня
20:07
Відбудова України, житлове будівництво: Зеленський зустрівся з президенткою ЄБРР
20:07
окупанти крим
Росія перекинула частину бойових підрозділів зі Скадовська у Крим, - Генштаб
20:07
OPINION
Олеся Ісаюк
Неуникненна ціна уроків історії
20:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 422 дня війни: озброєння для України, яке дасть перевагу на полі бою, та безпілотник для розмінування від українського стартапу
19:49
безконтактної оплати у наземному транспорті
Кличко підтримав запровадження пересадкового квитка у громадському транспорті
19:17
Василь Малюк
Одного священика УПЦ МП обміняли на 28 українських бійців, - СБУ
19:12
Ексклюзив
УПЦ МП
Комітет Ради вимагатиме внесення у порядок денний двох законопроєктів щодо УПЦ (МП), - нардепка Констанкевич
19:10
Зеленський закликав зберігати єдність, мобілізованість і повну концентрацію на обороні України
19:07
NASA випустила оновлену 3D-карту Сонячної системи з можливістю "поглянути в майбутнє"
Документи Пентагону: Китай розробляє кіберзброю для ураження ворожих супутників
18:55
прикордонники
У Бахмуті прикордонники ліквідували штурмову групу терористів
18:54
Ексклюзив
Генерал Марк Міллі
"Використовуємо час оптимально": Міллі пояснив відсутність рішення про надання винищувачів і назвав "найважливіше завдання"
18:47
В Україні запускають тестування сервісу "єВідновлення"
В Україні запускають тестування сервісу "єВідновлення", через який можна отримати компенсацію за втрачене житло
18:34
комуналка
Уряд заборонив стягувати комунальну заборгованість з ВПО
18:32
Огляд
Вартові планети
Найочікуваніші "Три мушкетери…" чи найкрасивіші "Вартові планети": що подивитися на вихідних
18:32
Ексклюзив
Ллойд Остін
Обладнання, яке отримає Україна у наступному місяці, надасть ЗСУ перевагу на полі бою, - Остін за підсумками "Рамштайн-11"
18:25
Ексклюзив
Генерал Міллі: Україна отримала вже понад $55 млрд, ми розробляємо новий пакет допомоги
18:11
Огляд
Українське зерно
Зернова криза. Чому найближчі сусіди вдарили по українському агросектору
18:07
танк Аbrams M1/A1
Генерал Мілллі: Танки Abrams - найсучасніші, вони кардинально змінять ситуацію на фронті
18:02
OPINION
Віктор Каспрук
Документи Тейшейри: як зміниться картина війни?
17:40
Ексклюзив
ЗРК Patriot
Після передачі F-16 Україна потребуватиме ще більше систем ППО Patriot, - офіцер ЗСУ Лапін
17:39
YouTube видалив відеоролики ПВК Вагнера та заблокував канали, які їх поширювали
17:27
дрон Shahed-136, атака росії по Києву 17 жовтня
Ворог вдарив по Полтавщині безпілотниками, є руйнування інфраструктури
17:16
Ексклюзив
обстріл Бєлгорода
"Летів бомбардувати Бахмут": військовий експерт Киричевський про обстріл Бєлгорода з Су-34
17:16
Інфографіка
"Зоря", футбол
УПЛ: "Зоря" перемогла "Колос" і піднялась у зону ЛЧ, розклад всіх матчів 22-го туру
17:12
Жозеп Боррель
Навчання в ЄС пройшли уже 16 тис. українських бійців, - Боррель
17:06
"Може бути гучно": жителів Київщини попередили про підривні роботи
17:04
Інфографіка
Ціни на пальне АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
17:00
Анонс
Христина Парубій, війна, волонтери, війна і волонтери
Хлопці пошматовані, легких поранень нема: що відбувається із реабілітацією та лікуванням військових. Наталія Арестова в проєкті "Війна і волонтери"
16:56
танк Leopard 2A5
"Танкова коаліція": у Польщі створять центр з обслуговування Leopard 2 для України
16:51
Франція
Франція поставить Україні 25 тонн рейок для відновлення близько 150 км колій
16:45
Олександр Усик
Промоутер назвав країни, де може відбутись наступний бій Усика
16:37
Віктор Орбан
Орбан емоційно відреагував на слова Столтенберга про місце України в НАТО
16:28
Обстріл Росією аеродрому "Канатове"
Обстріл Росією аеродрому "Канатове": оголошено підозру військовому, через якого ворог отримав дані для удару
16:27
Фінляндія, Україна
Фінляндія надасть Україні новий пакет військової допомоги на €78 млн
16:22
Ексклюзив
Полтава
У Полтаві 28 храмів УПЦ (МП) і лише 7 - ПЦУ, проте на Великдень до ПЦУ було не під'їхати за кілька кварталів, - депутатка міськради
16:18
Кирило Буданов
Російський суд заочно заарештував очільника ГУР Буданова та журналіста Bellingcat Грозєва
16:09
Віталій Кулик
"Контракти на харчування армії несуть для ритейлерів великі ризики", - Кулик
16:05
Чехія
Чехія вперше в історії не купувала російський газ впродовж кварталу з початку року, - уряд
16:04
Український католицький університет
Студенти УКУ під час війни знаходять силу у вірі та національній спадщині, - National Catholic Register
16:00
OPINION
Віктор Андрусів
Про зерновий урок Польщі
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV