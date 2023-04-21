Футбол: "Шахтар" закріпив лідерство в УПЛ, а Мудрик віддав другий асист за "Челсі"

Схоже, що в Українській Прем'єр-лізі зникає інтрига у боротьбі за чемпіонство. Минулого тижня донецький "Шахтар" збільшив до 7 балів відрив від СК "Дніпро-1" у турнірній таблиці. Це сталось завдяки перемозі "гірників" у матчі зі "Львовом" (2:0) та поразці дніпрян у поєдинку проти "Зорі" (1:2).

Київське "Динамо" ж зіграло внічию з "Рухом" (1:1) і тепер відстає від зони Ліги чемпіонів на 5 очок. Але варто відзначити, що у "Дніпра-1", який є другим з 45 балами, є 1 матч у запасі. "Зоря" - третя - 43 набраних очок.

У зоні вильоту (останні дві команди турнірної таблиці за підсумками сезону переходять в Першу лігу) "Львів" виглядає явним аутсайдером з 13 очками на останній позиції. Трохи краще справи у "Руху" і "Металіста", в яких по 19 балів. За виживання також борються "Чорноморець" і "Верес", вони набрали по 20 очок.

У європейських топчемпіонатах увагу можемо звернути лише на Михайла Мудрика, який оформив другий асист за "Челсі". Українець провів хороший матч за "синіх" у матчі з "Брайтоном", хоч лондонці й програли 1:2.

Решта українських футболістів у елітних лігах - голами чи асистами не відзначались.

На тижні також був зіграний півфінал Ліги чемпіонів, де мадридський "Реал" пройшов "Челсі". Але ні Михайло Мудрик, ні Андрій Лунін, у цій зустрічі особливого впливу не мали. Голкіпер просидів весь матч на лавці запасних, а вінгера випустили лише наприкінці матчу.

Важка атлетика: українка Конотоп з рекордом здобула золоті медалі ЧЄ

У Єревані з 15 до 23 квітня триває чемпіонат Європи з важкої атлетики. Серед результатів українців особливо варто відзначити Камілу Конотоп у ваговій категорії до 59 кг, яка оновила одразу три рекорди: у ривку (106 кг), поштовху (129 кг) та сумі двох вправ (235 кг).

Загалом збірна України здобула на чемпіонаті Європи у Вірменії 13 медалей. Але золоті нагороди лише на рахунку 22-річної Каміли Конотоп.

Вільна боротьба: перше "золото" України на ЧЄ за 10 років

На тижні український спортсмен Василь Михайлов здобув перемогу на чемпіонаті Європи з вільної боротьби, що проходить у хорватському Загребі.

У фінальній сутичці вагової категорії до 79 кг Василь Михайлов переміг чинного чемпіона Європи Георгіса Кугіумцідіса з Греції. Поєдинок закінчився з рахунком 3:1 на користь українця.

Це перша перемога України на ЧЄ у чоловічій вільній боротьбі за останні 10 років. У 2013 році Павло Олійник став чемпіоном у ваговій категорії до 96 кг.

Після трьох медальних днів Україна має шість медалей, зокрема три "срібла" - у жіночій боротьбі. Єдине "золото" залишається в активі Василя Михайлова.

Спортивна гімнастика: національний рекорд Ковтуна на Євро

На тижні в Туреччині змагались гімнасти. В Антальї пройшов чемпіонат Європи зі спортивної гімнастики, де Іллі Ковтуну вдалось повторити національний рекорд України.

Першу медаль Євро Ковтун здобув у багатоборстві, де з результатом 83.032 став третім. На паралельних брусах Ілля з результатом 15.166 здобув дебютне "золото" чемпіонату Європи у своїй кар'єрі, а на поперечині став третім.

З трьома медалями Євро-2023 Ілля Ковтун став четвертим українцем в історії, який здобув стільки нагород на одному чемпіонаті Європи.

Баскетбол: українська баскетболістка вперше стала переможницею Євроліги

Завершуємо баскетболом, де українка Аліна Ягупова разом з турецьким "Фенербахче" стала переможницею Євроліги. У фінальному матчі в Празі вони перемогли інший турецький клуб - "Чукурува Мерсін" - 99:60.

31-річна Ягупова вийшла на майданчик у стартовій п’ятірці, набрала 7 очок, віддала 3 результативні передачі, зробила 1 підбір та 1 перехоплення.

Аліна Ягупова стала переможницею Євроліги вперше у кар'єрі. Українка також потрапила до символічної збірної найкращих гравців турніру.

У 2020 та 2021 роках українку визнавали найкращою баскетболісткою найпрестижнішого європейського клубного турніру.

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