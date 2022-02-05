Оголошено імена всіх членів журі Національного відбору Євробачення-2022
Членами журі Національного відбору пісенного конкурсу Євробачення-2022 стали Джамала, Тіна Кароль та Ярослав Лодигін
Про це повідомляє сторінка Нацвідбору Євробачення у facebook.
У суботу, 5 лютого, суспільний мовник оголосив ім'я останнього члена журі Нацвідбору на конкурс "Євробачення-2022". До трійки суддів обрали Джамалу, яка у 2016 році виграла "Євробачення" у Відні (Австрія).
Окрім неї, до журі потрапили співачка Тіна Кароль та член правління Суспільного мовника Ярослав Лодигін.
Джамала з 2017 до 2019 року вже була суддею Нацвідбору.
Фінал Національного відбору Євробачення-2022 відбудеться 12 лютого. У ньому візьмуть участь вісім фіналістів: Our Atlantic, Alina Pash, Cloudless, Kalush Orchestra, Barleben, Michael Soul, ROXOLANA та WELLBOY.
- Нагадаємо, у понеділок, 24 січня, в Україні оголосили список фіналістів Національного відбору на участь у Євробаченні-2022
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