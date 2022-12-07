Оголошено новий збір на безпілотники для наших військових
Щодня наші вороги продовжують обстріли та вбивають наших громадян. Росіяни вже 10 місяць намагаються знищити українців, руйнують нашу інфраструктуру та сподіваються, що ми здамось
Але цього не станеться! Разом до перемоги!
Долучайтеся до збору Ірини Коваль разом з телеканалом Еспресо на БПЛА для військових зі зведеної тактичної групи "Адам".
Реквізити тут:
Картка гривнева: 5168745022262494
Рахунок Євро: IBAN - UA263052990262016400939127779
Рахунок отримувача - 5168745032640804
Отримувач: Коваль Ірина (Iryna Koval)
Група "Адам" названа на честь командира Євгена Межевікіна, Героя України, легендарного кіборга. Сформувалася з добровольців у перші дні повномасштабної війни під час оборони міст Ірпінь та Буча. Після звільнення Київської області бійці відвойовували українські землі на Запоріжжі, Харківщині, Луганщині та Донеччині. Група, як правило, виконує найскладніші завдання - на найбільш запеклих напрямках. Для ефективної роботи їм потрібні були два професійні дрони. Один з яких ми вже купили, дякуючи усім вам. А от на ще одну пташку треба вісімсот тисяч гривень. Ми звертаємося до усіх, адже кожна гривня важлива.
Ми всі розуміємо на скільки їм зараз важливі ці прилади для боротьби та для захисту кожного з нас. Тому маємо обов'язково долучитись!
Контакти для уточнення інформації:
email: [email protected]
Наблизимо перемогу РАЗОМ! СЛАВА УКРАЇНІ!
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