Оголосили нову програму Латвійського книжкового ярмарку

Про це повідомили на офіційному сайті ярмарку.

Стало відомо, що участь в ярмарку візьмуть видавництва "Zvaigzne ABC", "Jānis Roze", "Jumava", "Pētergailis", "Latvijas Mediji", "Madris", "Avots", "MicRec", "Zinātne", "Aminori", "Days Book", "Big and Small", "Kontinents", "SolVita". Окрім цього, на ярмарку також буде українська типографія "Артпринт".

Деякі з оголошених подій:

Дискусія на тему біженців та втечі в історії Латвії на підставі книжки "Вони знову в дорозі" (3 березня);

Евія Вейде Ріко розмовлятиме з авторкою Анною Жигурі.

Презентація книжки литовського письменника Відса Моркунса "Мандрівні станції" (3 березня);

Учасники: автор Відс Моркунс, перекладачка Даце Мейєре, модераторка заходу Крістіне Ілзіня

Організатори: "Zvaigzne ABC", програма "Креативна Європа".

Презентація дитячої книжки "Перо мрії", пов’язаної з історією України (4 березня);

Представники Фонду Конрада Аденауера в Балтії візьмуть участь у фаховому обговоренні

Дискусія "Сила жінки та шлях до себе" (4 березня);

Розмова з письменницею Зані Нутс та презентація книжки "Ми повинні розлучитися"

Дискусія "Роль блогерів у популяризації книжок" (5 березня);

Організатор: Латвійська асоціація книговидавців

Латвійський книжковий ярмарок у 2023 році відбудеться з 3 по 5 березня на острові Кіпсала біля околиць Риги.