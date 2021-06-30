ОГП клопотатиме про продовження домашнього арешту Медведчуку
Офіс генпрокурора буде просити продовжити домашній арешт лідеру ОПЗЖ ВІктору Медведчуку, якого підозрюють у держзраді
Про це повідомляє РБК-Україна.
Прокурор клопотатиме про продовження термінів розслідування і домашнього арешту.
Терміни закінчуються 10 липня.
Адвокат нардепа Богдан Коваль не виключає, що захист звернеться до суду, щоб скасувати підозру Медведчуку.
Він додав, що Медведчук "повністю дотримується всіх умов домашнього арешту".
- Нагадаємо, 11 травня генпрокурор Ірина Венедіктова підписала підозри у держзраді та замаху на розкрадання ресурсів у Криму двом народним депутатам України Віктору Медведчуку та Тараса Козака.
- 12 травня Медведчук прийшов для вручення йому підозри до Офісу генпрокурора.
- Печерський райсуд Києва відправив Медведчука під цілодобовий домашній арешт.
- Адвокати лідера ОПЗЖ та кума президента РФ Володимира Путіна оскаржили запобіжний захід Віктору Медведчуку.
- Згодом, Офіс генерального прокурора подав апеляцію на рішення Печерського районного суду Києва про домашній арешт лідера ОПЗЖ Віктора Медведчука.
- 21 травня Київський апеляційний суд залишив без змін рішення про цілодобовий домашній арешт Віктора Медведчука.
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