ОК "Південь": Росіяни тримають напоготові понад 20 "калібрів". Рівень небезпеки - дуже високий
Станом на вечір 5 квітня російські терористи розмістили у Чорному морі корабельне угруповання з 14 одиниць
Про це повідомляє оперативне командування "Південь".
Корабельне угруповання наразі зменшено до 14 одиниць. На бойовому чергуванні залишаються 4 ракетоносії - 2 надводних і 2 підводних. Максимально можливий залп "калібрів" - 24.
"Не всі споряджені повністю, але рівень навіть такої загрози оцінюємо як дуже високий. Продовжуємо відстежувати ситуацію. Нагадуємо, що ситуація в морі змінюється динамічно. Сигнали повітряної тривоги варто сприймати, як безумовне спонукання до чітких оперативних дій", - пише ОК.
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