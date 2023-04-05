ОК "Південь": Росіяни тримають напоготові понад 20 "калібрів". Рівень небезпеки - дуже високий

Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

Корабельне угруповання наразі зменшено до 14 одиниць. На бойовому чергуванні залишаються 4 ракетоносії - 2 надводних і 2 підводних. Максимально можливий залп "калібрів" - 24.

"Не всі споряджені повністю, але рівень навіть такої загрози оцінюємо як дуже високий. Продовжуємо відстежувати ситуацію. Нагадуємо, що ситуація в морі змінюється динамічно. Сигнали повітряної тривоги варто сприймати, як безумовне спонукання до чітких оперативних дій", - пише ОК.