"Океан Ельзи" та "Один в каное" випустили пісню про Львів

Про це повідомляє видання Слух.

"Зараз у моєму житті час, коли через різні обставини я по-іншому усвідомив значення рідного Львова для мене. Коли ставлення до міста через роки викристалізувалось у тиху, але вічну любов. Коли ти просто розумієш, що це найкраще місце на Землі для тебе було, є і буде", - сказав Святослав Вакарчук.



Він розповів, що завжди хотів написати пісню про Львів. Восени під час прогулянок Києвом у нього виникли текст і мелодія

"Пісні, які пишуться на одній хвилі, зазвичай “дихають” від самого початку. Тож нашим основним завданням було не нашкодити: не змінити до непізнаваності, не згубити душу пісні, але відчути і підхопити той настрій, який у ній є", - заявила солістка "Один в Каное" Ірина Швайдак.