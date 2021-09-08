"Океан Ельзи" та "Один в каное" випустили пісню про Львів
"Океан Ельзи" та "Один в Каное" випустили пісню та кліп до неї під назвою "Місто весни"
Про це повідомляє видання Слух.
"Зараз у моєму житті час, коли через різні обставини я по-іншому усвідомив значення рідного Львова для мене. Коли ставлення до міста через роки викристалізувалось у тиху, але вічну любов. Коли ти просто розумієш, що це найкраще місце на Землі для тебе було, є і буде", - сказав Святослав Вакарчук.
Він розповів, що завжди хотів написати пісню про Львів. Восени під час прогулянок Києвом у нього виникли текст і мелодія
"Пісні, які пишуться на одній хвилі, зазвичай “дихають” від самого початку. Тож нашим основним завданням було не нашкодити: не змінити до непізнаваності, не згубити душу пісні, але відчути і підхопити той настрій, який у ній є", - заявила солістка "Один в Каное" Ірина Швайдак.
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