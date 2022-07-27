Відповідний трек з'явився на Youtube-каналі гурту "Океан Ельзи".

Як зазначається у дописі під кліпом, це благодійний проєкт для збору коштів на нові авто для українських військових.

"Пісня, яка була написана декілька років тому і мала б увійти в новий альбом ОЕ у квітні 2022 року, але... Відео, яке знімали пару тижнів тому, зокрема, документальні кадри на Донбасі. А разом – це важливий проєкт допомоги по збору на нові якісні авто для ЗСУ", - пише ОЕ.

Режисер Олег Томін реалізував свою ідею про одночасне існування двох вимірів – життя в тилу і бойові дії на фронті.

"Найголовніше – це не два паралельні світи, а наша спільна, одна на всіх реальність. Коли на відстані руки - війна, на відстані руки - тил", - йдеться в описі під відео.

Гурт ОЕ закликав усіх долучитися до проєкту "Дороги Перемоги".

"Запускаємо (проєкт "Дороги Перемоги" – ред.) разом з партнерами – фондом "Повернись живим" та мобільним оператором Київстар, який виділяє 10 млн грн. Кошти від монетизації кліпу та пісні на музичних платформах, також будуть долучені до збору. Більше переглядів, прослуховувань – більше зборів на пікапи!", - пише ОЕ.

Раніше Вакарчук зняв спецверсію пісні "Обійми" на харківських руїнах.