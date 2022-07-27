"Океан Ельзи" випустив кліп на пісню "Квіти мінних зон" про життя в тилу та на передовій
Гурт "Океан Ельзи" випустив кліп на пісню "Квіти мінних зон" про війну
Відповідний трек з'явився на Youtube-каналі гурту "Океан Ельзи".
Як зазначається у дописі під кліпом, це благодійний проєкт для збору коштів на нові авто для українських військових.
"Пісня, яка була написана декілька років тому і мала б увійти в новий альбом ОЕ у квітні 2022 року, але... Відео, яке знімали пару тижнів тому, зокрема, документальні кадри на Донбасі. А разом – це важливий проєкт допомоги по збору на нові якісні авто для ЗСУ", - пише ОЕ.
Режисер Олег Томін реалізував свою ідею про одночасне існування двох вимірів – життя в тилу і бойові дії на фронті.
"Найголовніше – це не два паралельні світи, а наша спільна, одна на всіх реальність. Коли на відстані руки - війна, на відстані руки - тил", - йдеться в описі під відео.
Гурт ОЕ закликав усіх долучитися до проєкту "Дороги Перемоги".
"Запускаємо (проєкт "Дороги Перемоги" – ред.) разом з партнерами – фондом "Повернись живим" та мобільним оператором Київстар, який виділяє 10 млн грн. Кошти від монетизації кліпу та пісні на музичних платформах, також будуть долучені до збору. Більше переглядів, прослуховувань – більше зборів на пікапи!", - пише ОЕ.
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