Вакарчук зняв спецверсію пісні "Обійми" у розбомбленому Харкові
Український співак, лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук записав спеціальну версію пісні "Обійми" для відкриття українського павільйону на Венеційській бієнале-2022 під назвою "Це Україна: захищаючи свободу"
Відповідний трек з'явився на Youtube.
Локацією для знімання кліпу обрали двір відомого Палацу праці у Харкові, зруйнованого російськими бомбардуваннями."Цей будинок 1916 року вистояв у дві Світові війни та зазнав значних руйнувань під час російського вторгнення в Україну у 2022 році", – йдеться в описі до відео на каналі гурту в YouTube.
Зазначається, що спеціальну версію пісні знімали два тижні тому, 14 квітня. У записі пісні взяли участь Вакарчук і квартет музикантів Akustikos art group.
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Раніше Святослав Вакарчук вперше представив не авторську пісню, а кавер на світовий хіт You are so beautiful.
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