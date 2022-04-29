Вакарчук зняв спецверсію пісні "Обійми" у розбомбленому Харкові

Відповідний трек з'явився на Youtube.



Локацією для знімання кліпу обрали двір відомого Палацу праці у Харкові, зруйнованого російськими бомбардуваннями."Цей будинок 1916 року вистояв у дві Світові війни та зазнав значних руйнувань під час російського вторгнення в Україну у 2022 році", – йдеться в описі до відео на каналі гурту в YouTube.



Зазначається, що спеціальну версію пісні знімали два тижні тому, 14 квітня. У записі пісні взяли участь Вакарчук і квартет музикантів Akustikos art group.

Раніше Святослав Вакарчук вперше представив не авторську пісню, а кавер на світовий хіт You are so beautiful.