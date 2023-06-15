Океан Ельзи випустив кліп на пісню "Я їду додому", присвячений українським саперам
У четвер, 15 червня, Океан Ельзи випустив новий кліп на пісню "Я їду додому", що була написана 15 років назад - нове відео гурт присвятив українським саперам. Кошти від монетизації кліпу будуть передані на розмінування України
Кліп опубліковано на YouTube-каналі гурту.
"За останні роки багато звичних слів набули нових сенсів: турнікет, бавовна, пташка, мопед, банка, тривога… І ніби звичайна фраза - "я їду додому", перетворилась на найбільше бажання, мантру, молитву для мільйонів українців. Так і наша пісня, написана понад 15 років тому, давно і добре відома, зараз звучить зовсім інакше: чуттєво, з болем, але з надією, з непохитною вірою в наш дім-Україну!", - коментує гурт.
Кліп випущено у знак подяки українським саперам, які "щоденно ризикують життям, очищуючи нашу країну від мін, снарядів, інших смертельно небезпечних нерозірваних боєприпасів".
Повідомляється, що відео вийшло у співпраці з фондом "Повернись живим" та компанією Kyivstar, у рамках кампанії з розмінування деокупованих територій України під назвою "Нам тут жити". Мета проєкту - збір на обладнання і транспорт для 146 саперних груп ЗСУ для розмінування України.
Океан Ельзи також передав у фонд 500 000 грн та зазначив, що кошти від монетизації пісні та відео на музичних платформах будуть долучені до збору.
"За час війни я побував у багатьох деокупованих містах і селах і бачив масштаб нашої біди. А разом з тим, бачив і чув наскільки сильно люди хочуть повернутися додому! І цим проєктом кожен, хто долучиться, зможе допомогти українцям якомога швидше повернутися у свій безпечний дім. Дім, звільнений від мін. І кожен внесок, буквально кожна гривня наближає чиєсь "Я їду додому!", - додає фронтмен Святослав Вакарчук.
- Гурт "Океан Ельзи" випустив спільну роботу з співачкою KOLA під назвою "Коли ми двоє". Артисти присвятили трек всім, хто любить і чекає.
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