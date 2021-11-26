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Охорона Зеленського збила з ніг журналістку "Прямого" Ганну Дзьобу, коли вона намагалася поставити президенту запитання

26 листопада, 2021 п'ятниця
18:45
Суспільство

Охорона президента Зеленського після пресмарафону президента почала блокувати неакредитованих журналістів, які були поруч з будівлею, і завдала травм журналістці "Прямого" Ганні Дзьобі

Про це повідомляє сайт "Прямого".

"Ось прохід. Чотири балки. Впродовж нього стояли УДОшники, які попросили журналістів відійти. Десь приблизно метр від них стояли ми. Стояли впродовж цієї лінії. А от за нашою спиною стояла автівка легкова, в яку потім, як я розумію, сів Володимир Зеленський. Сказати стовідсотково, чи був це Володимир Зеленський, на жаль, не можу, з урахуванням того, що коли він проходив, без попередження УДОшники почали блокувати журналістів. І так вийшло, що в моєму випадку мені просто було йти нікуди. І мене представники УДО зіштовхнули на капот автівки, після чого з капоту автівки мене повалили на землю, і колеги вже відтягували мене з-під ніг", - розповіла Дзьоба.

Журналістка також спростувала повідомлення, які почали з'являтись у ЗМІ, про те, що її нібито збила машина - насправді її повалили на машину, а вже звідти зіштовхнули, внаслідок чого журналістка зазнала травми.

Після інциденту журналістка викликала "швидку", на яку чекала разом із представниками УДО.

"Ось так завершилася пресконференція Володимира Зеленського", - підсумувала Дзьоба .

Раніше Ганна Дзьоба працювала на телеканалі Еспресо.TV.

  • Нагадаємо, у п'ятницю, 26 листопада, президент Зеленський провів 5-годинний пресмарафон, де відповідав на запитання журналістів 32 видань та телеканалів. 
  • Журналісти, яких не допустили до зустрічі, зібралися на протест під будівлею проведення пресмарафону президента.
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охорона
Володимир Зеленський
напад на журналіста
УДО
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