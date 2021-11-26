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Президент Володимир Зеленський проводить пресмарафон: всі подробиці онлайн

26 листопада, 2021 п'ятниця
13:46
Суспільство Володимир Зеленський

Три години президент України відповідатиме на запитання журналістів 32 видань та телеканалів. Захід проходить в Києві у коворкінгу Creative State Arsenal біля станції метро "Арсенальна"

Щоб подивитися трансляцію - проскрольте до кінця новини.

Про це повідомляє Еспресо.TV, яке транслює захід.

13:30 Щодо контактів з Росією.

Президент анонсував контакт глави своєї адміністрації Андрія Єрмака з адміністрацією президента РФ.

"Обов’язково буде дзвінок. Вони (європейські партнери, - Ред.) хочуть контакти нашої адміністрації з адміністрацією Росії. Я думаю, що найближчим часом Єрмак буде з ними контактувати. Ми абсолютно не проти", - додав Зеленський.

Президент нагадав про телефонні переговори з головою Європейської ради та федеральною канцлеркою Німеччини.

"Я щоденно розмовляю з різними лідерами, вчора (25 листопада, - Ред.) були Шарль Мішель, Ангела Меркель. І вони дуже хочуть, щоб ми почали спілкуватись разом з ними з Російською Федерацією" - сказав Зеленський. 

13:05 Запитання щодо другого терміну президентства.

Володимир Зеленський відповів, що не вирішив питання щодо походу на другий термін.

"У мене є діалог, люди відкрито мені про це говорять, говорять, що мене будуть підтримувати, тоді я тільки буду думати, йти на другий термін або не йти. Це буде пов'язане із виконанням моїх зобов'язань. Це рішення я точно прийматиму з сім'єю, дітьми, тому що вони всі страждають через мою професію. Обирати це рішення буду пізніше. Друге - це багато викликів, які я хочу закінчити і зробити", - заявив президент.

12:18 Запитання щодо справи вагнерівців.

Володимир Зеленський розповів, що колишній очільник розвідки "злив" операцію щодо ПВК Вагнера, коли його ідеї були зруйновані РФ. 

"До цього я говорив, що це була не наша операція і нас втягували у неї - це була моя офіційна відповідь. Я знав про спецоперацію, але хочу її назвати операцією "Бурба" (колишній керівник Головного управління розвідки). Про нього не дуже добре говорили, і я хотів його звільнити. Він керував транспортом СБУ, коли розганяли Майдан. Але Петро Олексійович Порошенко вирішив його залишити", - сказав Зеленський.

Володимир Зеленський сказав, що Бурба керував блокуванням транспорту під час розгону Майдану. Також він назвав Бурбу бізнесменом і додав, що його не влаштовував такий керівник розвідки. 

Він додав, що про операцію щодо вагнерівців Бурба ніколи не доповідав.

"Я попросив щотижневі доповіді розвідки. Я отримував інформацію, голова комітету розвідки аналізував її, і ми разом робили висновки. А про цю операцію ніколи не доповідалось: лише загальні речі", - зазначив президент.

Він додав, що Бурба знав, що його хочуть звільнити, але хотів зберегти своє місце.

"Тоді Бурба приніс інформацію щодо ковіду, хто придумав формулу вірусу і вакцини. Він сказав і назвав країну. Він запропонував мені передати цю інформацію РФ або Китаю. Це була операція "Бурба". Операція від товариша "Пєті". Бурба звинуватив, що хтось розповсюджує ковід. Ми ж не ідіоти. Він запропонував цю інформацію передати і публічно це сказав. Тоді стало зрозуміло, що Бурба хоче "пустити якусь торпеду". Це просто авантюрист і аферист", - сказав Володимир Зеленський.

Також президент звинуватив Бурбу в спробі під час операції втягнути Україну в скандал із Туреччиною.

"Коли ви пропонуєте, щоб знизився літак і ми його приземлили в Україні... (мається на увазі один із варіантів при плануванні активної фази спецзаходу із затримання вагнерівців в Україні, - Ред.).  А якщо бойовики захоплять цей літак? Може.. Це він мені каже... Я сказав, що це не наша операція, вона не продумана. Після Америки він хоче мене посварити... Не мене, а Україну втягнути у великий скандал з Ердоганом. Він би нам ніколи цього не пробачив", - сказав Володимир Зеленський.

Президент відмовився акцептувати операцію, оскільки, на його думку, вона не була продумана.

"І коли він зрозумів, що його ідеї (Василя Бурби, - Ред.) були розколоті Росією, він вирішив злити цю інформацію", - розповів Володимир Зеленський.

12:13. Володимир Зеленський каже, що отримав інформацію про державний переворот.

"Отримали інформацію, що 1 числа в нашій державі буде державний переворот, 1-2 грудня. Я не Бурба, я говорити і ділитися тією інформацією, якою не маю права, не буду поки що", - сказав президент.

Зеленський наголосив, що під час планування перевороту обговорюють участь олігарха Ріната Ахметова.

"У нас є тільки агентурна інформація, у нас є навіть звукова інформація, де представники з України скажімо так, з представниками Росії, скажімо так, обговорюють участь Ріната Ахметова в державному перевороті в Україні, що будуть залучені млрд доларів тощо", - додав він.
 

12:09. Президента запитали, чи готується він до війни?

"Така ймовірність може бути щодня. Сьогодні йде залякування з деяких майданчиків, зі ЗМІ. Ми повністю контролюємо наші кордони і повністю готові до будь-якої ескалації. Щоденно маємо розвідданні. А також від розвідок інших країн, які нас підтримують. І вони дійсно нас підтримують: військово, інформаційно, фінансово. Армія у нас потужна, облаштована потужною технікою. Ми повинні бути готові", - сказав він.
 

Додаткова інформація по заходу:

За інформацією головного редактора телеканалу "Дом" Олексія Мацуки, журналісти входитимуть групами по п’ять осіб.

"Журналісти входитимуть групами по п’ять осіб. Усього п'ять груп. По 30 хвилин на кожну групу", - написав він.
 

 
Економіка
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Володимир Зеленський
війна з Росією
Bellingcat
Андрій Єрмак
Вагнергейт
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