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"Гвинтокрил зламався, Єрмак в Гуті був, але не святкував": Зеленський розповів, як літав на держрезиденцію в ювілей голови ОПУ

26 листопада, 2021 п'ятниця
17:31
Суспільство Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що очільник ОПУ Андрій Єрмак був разом із ним на держдачі у Гуті Івано-Франківської області, але не святкував свого дня народження

Про це Зеленський сказав під час пресмарафону, передає Еспресо.TV.

"У п'ятницю ввечері, після роботи, я зі своєю сім'єю, на що маю повне право, полетів на один день відпочити. Так постраждала наша держава, що я вирішив один день відпочити. Президент ніколи не літає одним гвинтоклрилом, на жаль. Я не хочу, щоб на мене дивились люди, і щось погане про це думали - не дозволено мені літати на одному гвинтокрилі. Президент завжди літає на двох і більше гвинтокрилах. Така безпекова ситуація", - сказав Зеленський.

Президент зазначив, що полетів у резиденцію "Синьогора" в Гуті на гвинтокрилі ДСНС із супроводом, тому що президентський зламався.

"За два дні до цього, так вийшло, зламався президентський гвинтокрил. Білого кольору, військовий гвинтокрил, тому що ДУС його не відремонтував. Люди, які летіли з президентом, попросили його використати на цей раз ДСНС. Я запитав - це законно? Мені сказали - так, я маю всі законні права. Ми полетіли двома гвинтокрилами - військовим і гвинтокрилом ДСНС", - сказав Зеленський.

Президент  заявив, що у п'ятицю прилетів на зустріч із міністром розвитку громад та територій України Олексієм Чернишовим в Гуті, щоб вирішити, де розмістити дипломатів у День працівників дипломатичної служби України, який відбудеться 22 грудня у президентській резиденції "Синьогора". За його словами, на місці вже триває підготовка до цього форуму.

"Я прилетів вночі, зустрівся з паном Чернишовим, ми побачили всю інфраструктуру, ми проговорили, що будемо робити, де ми будемо брати гроші. Прийїдуть триста людей і треба щось побудувати, там, де ми будемо працювати", - сказав Зеленський.

За словами президента, в суботу він відпочивав із сім'єю, а очільник ОПУ Андрій Єрмак був разом із ним був.

"У неділю о сьомій ранку я прилетів на покладання квітів. Після покладання поїхав на роботу, провів зустрічі з військовими, з верховним головнокомандувачем,з Міністром оборони. Потім у мене було нагородження військових. Після цього я сів у гвитокрил і полетів з Єрмаком у Гуту. В Гуту я прилетів, моя сім'я, маю право. І в наступний день я полетів на роботу", - сказав Зеленський. 

Державна організація "Синьогора" - резиденція президента України в карпатському масиві Ґорґани (біля села Гута Івано-Франківської області) на території національного природного парку. Вона підпорядковується Державному управлінню справами (ДУС).

  • Нагадаємо, журналісти "Української правди" у розслідуванні стверджують, що Володимир Зеленський літав святкувати 50-річчя голови Офісу президента Андрія Єрмака на державній дачі в Карпатах 19, 20, 21 і 22 листопада (у неділю глава держави відбув у Києв, а потім, в цей же день, повернувся в Гуту).  Розслідувачі вважають, що президент чи гості ймовірно пересувалися до місця святкування на гелікоптері ДСНС, а святкування тривало 4 дні.
  • 25 листопада Офіс президента і Єрмак відповіли на розслідування, заявивши, що Зеленський був у резиденції в Гуті. Чи був із ним голова Офісу президента - в ОПУ не вказали.
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