Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна Суспільство Святкування ювілею Єрмака: Офіс президента і сам голова ОПУ відповіли на розслідування

Святкування ювілею Єрмака: Офіс президента і сам голова ОПУ відповіли на розслідування

25 листопада, 2021 четвер
00:24
Суспільство Володимир Зеленський та Андрій Єрмак

Згідно із відповіддю, Зеленський був у резиденції в Гуті. Чи був із ним голова Офісу президента - не вказується

Про йдеться у офіційному пресрелізі ОПУ.

У відповіді стверджується, що інформаційний запит від автора розслідування на "Українській Правді" Михайла Ткача надійшов до Офісу президента у день виходу матеріалу - 24 листопада. У пресслужбі зробили висновок, що отримання коментаря "не передбачалося при підготовці матеріалу". 

Офіс президента спростував чотириденне святкування дня народження голови ОПУ Андрія Єрмака і заявив, що останній справляв ювілей 22 листопада у Києві.

"....офіційно повідомляємо, що не було жодного 4-денного святкування з феєрверками, концертами, макетами венеційської архітектури, масовкою гостей та іншими принадами, які ще можна додумати для більшої ефектності (...) Андрій Єрмак відзначив день народження у понеділок в Києві – з батьками, у вівторок його привітали колеги в Офісі Президента", - йдеться в офіційній відповіді. 

Також заперечується використання державних чи приватних літаків з розважальною метою.

"...не було використання державних чи приватних літаків жодних осіб, пов'язаних з будь-якими бізнесменами. Гвинтокрилами ДСНС гостей чи взагалі сторонніх осіб не перевозили, тим більше з розважальною метою", - пишуть в ОПУ.

В президентському Офісі підтвердили, що Володимир Зеленський дійсно був у п`ятницю та вихідними (20 і 21 листопада) у державній резиденції в селі Гута Івано-Франківської області, а доставили його туди "згідно зі звичайними протоколами щодо переміщення президента та його співробітників і користування відповідними об'єктами".

"...у п'ятницю президент працював у Києві – на Банковій. Ввечері того дня відбув до резиденції в Гуті. У неділю глава держави був у Києві на відповідних заходах, присвячених річниці початку Революції Гідності. У понеділок він також перебував на робочому місці. Користування цією резиденцією протягом одного-двох днів, як і гвинтокрилами, які забезпечують пересування президента, відбувалося згідно зі звичайними протоколами щодо переміщення президента та його співробітників і користування відповідними об'єктами", - написали у пресслужбі. При цьому не зазначається, чи був із ним голова ОПУ Андрій Єрмак.

Там додали, що разом із президентом з офіційних осіб в Гуті перебував міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов.

В ОПУ також анонсували, що наступного місяця в цій самій резиденції відзначатиметься День працівників дипломатичної служби України - там зберуться понад сто голів дипломатичних і консульських представництв. 

"Відбудеться спеціальний дипломатичний форум – з відповідною програмою. Підготовка до цього форуму на місці вже триває", - підсумували у відомстві.
 



На сторінці голови ОПУ Андрія Єрмака також з`явилася відповідь на розслідування журналіста УП Михайла Ткача. Вона майже слово в слово повторює офіційний пресреліз Офісу президента.

"Сподіваюся наступного разу все ж отримати запит завчасно. Або й навіть поспілкуватись з журналістом наживо, і мати можливість розказати свою версію.
Я завжди поважав Українську правду за якісні матеріали та неухильне дотримання журналістських стандартів. Планую вступити до Клубу УП", - написав, зокрема, Андрій Єрмак.
 
 
  • Журналісти "Української правди" у своєму розслідуванні стверджують, що Володимир Зеленський літав святкувати 50-річчя голови Офісу президента Андрія Єрмака на державній дачі в Карпатах 19, 20, 21 і 22 листопада (у неділю глава держави відбув у Києв, а потім, в цей же день, повернувся в Гуту).  Розслідувачі кажуть, що президент чи гості ймовірно пересувалися до місця святкування на гелікоптері ДСНС і святкування тривало 4 дні.
Володимир Зеленський
новини Івано-Франківська
Андрій Єрмак
Офіс президента
Читайте також:
24 листопада, 2021 середа
Рейтинг "ЄС" і Порошенка зростає, влада втрачає підтримку,  – результати опитування Центру Разумкова
гроші
24 листопада, 2021 середа
Офіційний курс: гривня ослабла до долара
Марина Бех-Романчук
22 листопада, 2021 понедiлок
Зіркова спортсменка Бех-Романчук підірвала мережу новим сексуальним фото
Київ
+3
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 26.82
    Купівля 26.82
    Продаж 27.1
  • EUR
    Купівля 30.01
    Продаж 30.46
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2021, четвер
25 листопада
00:21
Ліга чемпіонів
"Ман Сіті", "Реал", ПСЖ і компанія: які команди вже гарантували собі місце в 1/8 фіналу ЛЧ
00:10
Інфографіка
"Інтер" - "Шахтар"
Ліга чемпіонів: який вигляд має таблиця групи "Шахтаря" після поразки "Інтеру"
2021, середа
24 листопада
23:04
Телескоп Hubble
Телескоп Hubble показав сплеск плазми "новонародженої" зірки
23:02
"США підтверджують відданість народу України": Байден віддав шану пам'яті жертвам Голодомору
22:55
Тайсон Ф'юрі - Деонтей Вайлдер
Ф'юрі вигадав, як зірвати бій-реванш Джошуа з Усиком
22:35
Розробляли військову продукцію: США запровадили санкції проти Московського фізико-технічного інституту
22:32
За кілька годин після призначення прем'єр-міністерка Швеції подала у відставку
22:31
Ексклюзив
До можливого вторгнення РФ треба готуватись усьому суспільству, - ексзаступник начальника Генштабу ЗСУ
22:14
Зеленський Єрмак
Зеленський літав святкувати ювілей Єрмака на держдачі в Карпатах, гостей привозили вертольотами ДСНС, - розслідування
21:58
"Бешикташ" - "Аякс"
"Аякс" переміг "Бешикташ" у Лізі чемпіонів
21:51
Ексклюзив
Софія Федина
"Коломойському дозволили не платити штраф у 4,7 млрд": Федина прокоментувала урядовий "план боротьби з олігархами"
21:47
Голова Євроради заявив Путіну про відповідальність РФ за встановлення миру на сході України
21:37
"Інтер" - "Шахтар"
"Шахтар" програв "Інтеру" та слідом за "Динамо" вилетів з Ліги чемпіонів
21:36
Оновлено
"Інтер" - "Шахтар"
"Інтер" - "Шахтар" 2:0: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів
21:27
"Засуджуємо масовий арешт кримських татар": США закликали РФ відпустити затриманих за підтримку адвоката Семедляєва людей
21:07
ТКГ
Україна в ТКГ висловила протест проти указу Путіна щодо товарів із ОРДЛО
20:44
Порошенко
Ворог України в Кремлі: Порошенко порадив Зеленському, як консолідувати суспільство перед ймовірним вторгненням російських військ
20:37
Зеленський Дуда
Зеленський обговорив із Дудою "Північний потік-2", санкції проти РФ і ситуацію на кордоні з Білоруссю
20:29
Ексклюзив
Ярослав Железняк
Спланувати роботу Ради на випадок нападу РФ: Железняк пропонує провести закрите засідання парламенту
20:08
Вакцина
Усім країнам Європи варто запровадити обов'язкову вакцинацію, - ВООЗ
19:58
Ексклюзив
Юрій Корольчук
Немає передумов говорити про припинення імпорту електроенергії з Білорусі, — експерт Корольчук
19:35
Серж Гнабрі та Йозуа Кімміх
Футболісти "Баварії" вирішили вакцинуватись від коронавірусу після матчу з "Динамо"
19:34
Роман Сутченко
Міненерго звільнило директора держпідприємства "Оператор ринку" Сутченка, - Інтерфакс-Україна
19:31
Ексклюзив
Ростислав Павленко
РНБО повинна залучити опозицію до розробки плану дій на випадок прямого вторгнення Росії, - Павленко
19:16
NFT
Словник англійської мови Collins назвав "NFT" словом року
19:14
Жозе Моурінью
Для нас матч зі "Зорею", як фінал, - Моурінью про зустріч з українцями у Лізі конференцій
19:08
війна на Донбасі
Задіяли протитанкову зброю та заборонені міномети: окупанти в зоні ООС п'ять разів порушили "тишу"
18:54
"Шахтар" - "Динамо"
"Інтер" - "Шахтар": стартові склади команд на матч Ліги чемпіонів
18:52
коронавірус
В Україні вперше зафіксували найбільш заразний штам коронавіруса - Дельта AY.4.2
18:34
Нова урядова коаліція Німеччини на чолі з Олафом Шольцом готова підтримати рух України в ЄС
18:24
Ексклюзив
Олег Тягнибок
Українські спецслужби втратили довіру західних партнерів через злив операції щодо вагнерівців, - Тягнибок
18:15
У січні США змінять правила в'їзду
18:11
ООС
За час "перемир'я" у зоні ООС загинули 66 українських військових, 275 людей зазнали поранень, - Україна в ОБСЄ
17:59
Мітинг антивакцинаторів
Російський слід: РНБО відреагувала на марш антивакцинаторів у Києві
17:53
донори крові
Уряд ухвалив створення Національного реєстру донорів крові
17:38
Ексклюзив
Юрій Корольчук
В Україні протягом цього опалювального сезону можливі віялові відключення, — Корольчук
17:29
затримання
Британія засудила масове затримання Росією кримських татар у Сімферополі
17:23
На кордоні Білорусі та Польщі мігранти під час сутички поранили польського військового
17:16
Ексклюзив
"Головна мета - поступки": якби Росія готувалась до нападу на Україну, вона б приховувала свій задум, - політолог
17:13
крапельниця, лікарня, отруєння
На Житомирщині 11 школярів отруїлися побутовою хімією, яку прийняли за солодощі
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV