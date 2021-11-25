Святкування ювілею Єрмака: Офіс президента і сам голова ОПУ відповіли на розслідування
Згідно із відповіддю, Зеленський був у резиденції в Гуті. Чи був із ним голова Офісу президента - не вказується
Про йдеться у офіційному пресрелізі ОПУ.
У відповіді стверджується, що інформаційний запит від автора розслідування на "Українській Правді" Михайла Ткача надійшов до Офісу президента у день виходу матеріалу - 24 листопада. У пресслужбі зробили висновок, що отримання коментаря "не передбачалося при підготовці матеріалу".
Офіс президента спростував чотириденне святкування дня народження голови ОПУ Андрія Єрмака і заявив, що останній справляв ювілей 22 листопада у Києві.
"....офіційно повідомляємо, що не було жодного 4-денного святкування з феєрверками, концертами, макетами венеційської архітектури, масовкою гостей та іншими принадами, які ще можна додумати для більшої ефектності (...) Андрій Єрмак відзначив день народження у понеділок в Києві – з батьками, у вівторок його привітали колеги в Офісі Президента", - йдеться в офіційній відповіді.
Також заперечується використання державних чи приватних літаків з розважальною метою.
"...не було використання державних чи приватних літаків жодних осіб, пов'язаних з будь-якими бізнесменами. Гвинтокрилами ДСНС гостей чи взагалі сторонніх осіб не перевозили, тим більше з розважальною метою", - пишуть в ОПУ.
В президентському Офісі підтвердили, що Володимир Зеленський дійсно був у п`ятницю та вихідними (20 і 21 листопада) у державній резиденції в селі Гута Івано-Франківської області, а доставили його туди "згідно зі звичайними протоколами щодо переміщення президента та його співробітників і користування відповідними об'єктами".
"...у п'ятницю президент працював у Києві – на Банковій. Ввечері того дня відбув до резиденції в Гуті. У неділю глава держави був у Києві на відповідних заходах, присвячених річниці початку Революції Гідності. У понеділок він також перебував на робочому місці. Користування цією резиденцією протягом одного-двох днів, як і гвинтокрилами, які забезпечують пересування президента, відбувалося згідно зі звичайними протоколами щодо переміщення президента та його співробітників і користування відповідними об'єктами", - написали у пресслужбі. При цьому не зазначається, чи був із ним голова ОПУ Андрій Єрмак.
Там додали, що разом із президентом з офіційних осіб в Гуті перебував міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов.
В ОПУ також анонсували, що наступного місяця в цій самій резиденції відзначатиметься День працівників дипломатичної служби України - там зберуться понад сто голів дипломатичних і консульських представництв.
"Відбудеться спеціальний дипломатичний форум – з відповідною програмою. Підготовка до цього форуму на місці вже триває", - підсумували у відомстві.
- Журналісти "Української правди" у своєму розслідуванні стверджують, що Володимир Зеленський літав святкувати 50-річчя голови Офісу президента Андрія Єрмака на державній дачі в Карпатах 19, 20, 21 і 22 листопада (у неділю глава держави відбув у Києв, а потім, в цей же день, повернувся в Гуту). Розслідувачі кажуть, що президент чи гості ймовірно пересувалися до місця святкування на гелікоптері ДСНС і святкування тривало 4 дні.
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