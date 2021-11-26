Зеленський заперечив відновлення повноважень Татарова в Офісі президента

Про це президент Володимир Зеленський заявив під час пресмарафону, передає Еспресо.TV,



"Обрання пана Татарова. Його обирає голова Офісу, це його зам, це його кадри. Призначає президент, як наприклад, з суддями: їх обирає колегія суддівська, а призначає президент. Я не знаю їх, ми їх перевіряємо як можемо. Тут дуже важливий момент: Татаров – замголови Офісу (президента, -ред.). І ця людина, яка відповідає за взаємодію з правоохоронними органами", - вважає Зеленський.



Він сказав, що знає про те, що проти Татарова була відкрита справа.



"Я знаю, що було правильне рішення, Андрій (Єрмак - ред.) йому сказав: "Дивись, у тебе така ситуація, ти повинен зробити все, щоб довести, що ти не винен. У цей період ти будеш в якихось повноваженнях обмежений". Мені здається, що це було справедливе рішення. Я не звертаю на це уваги (на те, чи скіничилась справа - ред.), але дивіться: він займає цю посаду. У нього є такі повноваження", - додав президент.



Він, на уточнення журналістки, наголосив, що конфлікту інтересів немає.

Оновлено. Пізніше Зеленський заявив, що Татарову не повернули повноваження.

"Жодних повноважень Олегу Татарову щодо співпраці з НАБУ, прокуратурою та СБУ не повернули. Важливий момент, пані Марія Жартовська, тому мені здається, що вона помилилася", - додав він.

18 грудня 2020 року стало відомо, що в.о. голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Максим Грищук підписав підозру заступнику глави Офісу президента Олегу Татарову.

Згодом, Національне антикорупційне бюро підтвердило інформацію про вручення слідчими прокурорами САП підозри заступнику голови ОПУ Олегу Татарову у справі квартир для Нацгвардії.

21 грудня заступник голови Офісу президента Олег Татаров у супроводі адвокатів прийшов для вручення йому підозри до Національного антикорупційного бюро. Також Татаров подав заяву щодо припинення власних повноважень на посаді.

30 грудня ВАКС задовольнив клопотання ОГПУ щодо відкликання вимоги запобіжного заходу у вигляді арешту для заступника голови Офісу президента Олега Татарова у справі квартир для Нацгвардії.

8 лютого в Офісі генпрокурора заявили, що НАБУ має передати справу Олега Татарова, оскільки досудове розслідування в ній має провадити СБУ.

1 березня спливли строки слідства по справі, фігурантом якої є заступник голови Офісу президента Олег Татаров.