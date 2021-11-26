Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна Суспільство "Туди хочуть втягнути Ріната Ахметова": Зеленський отримав інформацію про державний переворот 1 грудня

"Туди хочуть втягнути Ріната Ахметова": Зеленський отримав інформацію про державний переворот 1 грудня

26 листопада, 2021 п'ятниця
12:23
Суспільство Зеленський

Президент Зеленський отримав інформацію від розвідки України, що 1-2 грудня планується державний переворот

Про це президент Зеленський заявив під час пресмарафону у п'ятницю, 26 листопада.

"В нас виклики не тільки з боку Російської Федерації та ймовірної ескалації. В нас виклики є внутрішні. І коли ми отримуємо інформацію з різних форматів, вони уже фіксують дві речі: великі виклики, чи може бути ескалація з боку Росії, проводять консультації з ними", - зазначив президент.

За його словами, всередині України є великі виклики, які вже фіксують розвідки інших країн.

"Отримали інформацію, що 1 числа в нашій державі буде державний переворот, 1-2 грудня. Я не Бурба, я говорити і ділитися тією інформацією, якою не маю права, не буду поки що", - сказав президент.

Зеленський наголосив, що під час планування перевороту обговорюють участь олігарха Ріната Ахметова.

"У нас є тільки агентурна інформація, у нас є навіть звукова інформація, де представники з України, з представниками Росії, скажімо так, обговорюють участь Ріната Ахметова в державному перевороті в Україні, що будуть залучені мільярди доларів, тощо. Я вважаю, що це підстава бізнесмена Ріната Ахметова. Його втягують у війну проти України. Він розпочав її. Це буде його велика помилка. Не можна воювати проти свого народу, проти президента, який обраний народом України", - сказав президент.  

Зеленський запросив Ахметова до "відповідних органів, де він може сприймати цю інформацію".

  • Нагадаємо, 3 червня у пресслужбі Ахметова у відповідь на питання "Радіо Свобода" заявили, що Рінат Ахметов вважає себе не олігархом, а "найбільшим українським інвестором".

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новини
президент
Ахметов
переворот
Володимир Зеленський
Читайте також:
Володимир Зеленський
Автор Віталій Портников
25 листопада, 2021 четвер
Віталій Портников: Корпоратив - це ж святе
25 листопада, 2021 четвер
Загроза вторгнення РФ на українські території: у Держдепі США заявили про підготовку до "непередбачених обставин"
збірна України, Олександр Зінченко
25 листопада, 2021 четвер
ЧС-2022: з ким Україна може зустрітись у плей-офф
Київ
+2
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 26.98
    Купівля 26.98
    Продаж 27.24
  • EUR
    Купівля 30.23
    Продаж 30.66
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2021, п'ятниця
26 листопада
14:28
Розвідка: На окупований Донбас прибула група кадрових військових РФ
13:58
Українці згенерували в застосунку "Дія" понад 300 тис. сертифікатів про одужання від коронавірусу
13:53
Зеленський
Зеленський анонсував контакт Єрмака з Кремлем після розмов з Меркель та Мішелем
13:47
ЄС узгодив п'ятий пакет санкцій проти Білорусі, у який увійшли 28 осіб і організацій
13:46
Наживо
Володимир Зеленський
Президент Володимир Зеленський проводить пресмарафон: всі подробиці онлайн
13:38
Зеленський
Це рішення я точно прийматиму з сім'єю, - Зеленський про другий термін президентства
13:37
Лукашенко прибув на кордон з Польщею та заявив мігрантам, що не змусить їх повертатися на батьківщину
13:18
Василь Бурба
Коли Бурба зрозумів, що його ідеї були розколоті Росією, він злив інформацію про вагнерівців, - Зеленський
13:10
На екскерівника ГУР Бурбу готували замах, - Зеленський
12:52
Велика Британія заявила, що новий штам коронавірусу - "найбільш серйозний" серед усіх попередніх
12:30
Зеленський
Ми контролюємо наші кордони і готові до ескалації, - Зеленський про можливість вторгнення РФ
12:20
Сергій Фурса
"У нас така деолігархізація, що Коломойський від неї виграє", − інвестбанкір Сергій Фурса
12:07
Тимур Ялкабов
Сильний біль у нирках: стан українського політв'язня у Росії Ялкабова погіршився, - Денісова
12:00
вакцинація дітей
З грудня Польща почне COVID-вакцинацію дітей від 5 років
11:51
Дія
У застосунку "Дія" з'явилась опція завантажити COVID-сертифікат
11:46
AstraZeneca
В Україні утилізують 400 тис. доз вакцини від коронавірусу AstraZeneca
11:32
пресмарафон Зеленського
На пресмарафон Зеленського журналісти заходитимуть групами по п’ять осіб: з’явився порядок проведення зустрічі
11:23
Оновлено
Смертельна ДТП на Харківщині: прокуратура розповіла деталі
10:57
Мексика марш проти насильства
У Мексиці на марші проти насильства над жінками вбили трьох людей
10:55
Ігор Кузін
Основний ризик занесення штаму коронавірусу "Дельта" до України йде з території РФ, - Кузін
10:48
лотерея
Powerball розіграє 243 мільйони доларів цієї суботи. Дізнайтесь, як взяти участь з України
10:38
Ірак евакуював з Білорусі понад 600 своїх громадян
10:16
У Південній Африці виявили понад 50 випадків нового COVID-штаму
10:06
штормове попередження
В Україні оголосили штормове попередження: які області накриє сильний вітер
09:24
коронавірус
В Україні розширилася "жовта" зона: до неї перейшли Тернопільська й Чернівецька області
09:12
гроші
Офіційний курс: долар зріс до максимуму за п’ять місяців
09:05
осінній дощ
Дощі з мокрим снігом, заморозки: якою буде погода 26 листопада
08:42
9 травня на фронті: російські окупанти здійснили один обстріл
Доба на фронті: окупанти 14 разів порушили режим "тиші" на Донбасі
08:39
штам коронавірусу
В Україні за добу зафіксували майже 16 тис. нових випадків COVID-19 та понад 600 смертей
08:21
Олексій Арестович
Арестович: Колишній керівник ГУР Бурба тричі переносив операцію із затримання вагнерівців
08:00
Інфографіка
Минай - Шахтар
УПЛ: розклад матчів і трансляцій 16-го туру чемпіонату України з футболу
07:45
Справа "вагнерівців"
Українським розвідникам, які готували операцію щодо вагнерівців, анулювали закордонні паспорти, - "Схеми"
07:43
Наречена Жадана, маленька чорна сукня і велика брехня – 5 книг про те, як змінити звичний сценарій
07:24
Олексій Данілов
Данілов: Наразі питання вторгнення російських військ залишається відкритим, проте Україна готова до війни з РФ
07:00
збірна України
Україна на ЧС-2022: де та коли дивитись жеребкування плей-офф кваліфікації
2021, четвер
25 листопада
23:58
"Рома" - "Зоря"
Ліга конференцій: який вигляд має таблиця групи "Зорі" після ганебної поразки в матчі з "Ромою"
23:50
"Рома" - "Зоря"
"Зоря" розгромно програла "Ромі" і слідом за "Динамо" та "Шахтарем" втратила шанси на плей-офф єврокубків
23:10
Володимир Зеленський та Ангела Меркель
Зеленський та Меркель обговорили нарощування Росією військ на сході України і кризу на кордонах ЄС
23:04
Сергій Нікіфоров
У Зеленського оприлюднили список ЗМІ, які допустили до пресмарафону президента
22:40
Бій Кличко - Джошуа
Я збираюся повернути енергію, яка була в бою з Кличком, - Джошуа спробував залякати Усика перед реваншем
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV