"Туди хочуть втягнути Ріната Ахметова": Зеленський отримав інформацію про державний переворот 1 грудня

Про це президент Зеленський заявив під час пресмарафону у п'ятницю, 26 листопада.



"В нас виклики не тільки з боку Російської Федерації та ймовірної ескалації. В нас виклики є внутрішні. І коли ми отримуємо інформацію з різних форматів, вони уже фіксують дві речі: великі виклики, чи може бути ескалація з боку Росії, проводять консультації з ними", - зазначив президент.



За його словами, всередині України є великі виклики, які вже фіксують розвідки інших країн.



"Отримали інформацію, що 1 числа в нашій державі буде державний переворот, 1-2 грудня. Я не Бурба, я говорити і ділитися тією інформацією, якою не маю права, не буду поки що", - сказав президент.



Зеленський наголосив, що під час планування перевороту обговорюють участь олігарха Ріната Ахметова.



"У нас є тільки агентурна інформація, у нас є навіть звукова інформація, де представники з України, з представниками Росії, скажімо так, обговорюють участь Ріната Ахметова в державному перевороті в Україні, що будуть залучені мільярди доларів, тощо. Я вважаю, що це підстава бізнесмена Ріната Ахметова. Його втягують у війну проти України. Він розпочав її. Це буде його велика помилка. Не можна воювати проти свого народу, проти президента, який обраний народом України", - сказав президент.



Зеленський запросив Ахметова до "відповідних органів, де він може сприймати цю інформацію".

Нагадаємо, 3 червня у пресслужбі Ахметова у відповідь на питання "Радіо Свобода" заявили, що Рінат Ахметов вважає себе не олігархом, а "найбільшим українським інвестором".

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