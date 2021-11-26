"Туди хочуть втягнути Ріната Ахметова": Зеленський отримав інформацію про державний переворот 1 грудня
Президент Зеленський отримав інформацію від розвідки України, що 1-2 грудня планується державний переворот
Про це президент Зеленський заявив під час пресмарафону у п'ятницю, 26 листопада.
"В нас виклики не тільки з боку Російської Федерації та ймовірної ескалації. В нас виклики є внутрішні. І коли ми отримуємо інформацію з різних форматів, вони уже фіксують дві речі: великі виклики, чи може бути ескалація з боку Росії, проводять консультації з ними", - зазначив президент.
За його словами, всередині України є великі виклики, які вже фіксують розвідки інших країн.
"Отримали інформацію, що 1 числа в нашій державі буде державний переворот, 1-2 грудня. Я не Бурба, я говорити і ділитися тією інформацією, якою не маю права, не буду поки що", - сказав президент.
Зеленський наголосив, що під час планування перевороту обговорюють участь олігарха Ріната Ахметова.
"У нас є тільки агентурна інформація, у нас є навіть звукова інформація, де представники з України, з представниками Росії, скажімо так, обговорюють участь Ріната Ахметова в державному перевороті в Україні, що будуть залучені мільярди доларів, тощо. Я вважаю, що це підстава бізнесмена Ріната Ахметова. Його втягують у війну проти України. Він розпочав її. Це буде його велика помилка. Не можна воювати проти свого народу, проти президента, який обраний народом України", - сказав президент.
Зеленський запросив Ахметова до "відповідних органів, де він може сприймати цю інформацію".
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