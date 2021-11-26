Зеленський заявив, що передав списки полонених всім, хто спілкується з Путіним
Президент України Володимир Зеленський заявив, що передав списки полонених всім, хто спілкується з президентом РФ Володимиром Путіним
Про це президент Володимир Зеленський заявив під час пресмарафону, передає Еспресо.TV.
"Щодо списку. У нас є веріфікований повний список. Ми вважаємо, що він справедливий. Список переданий Туреччині, нещодавно я розмовляв з президентом Ердоганом. у нього була зустріч з президентом РФ - списки (полонених кримських татар, - ред) були передані російській стороні. Я йому подякував, чекаємо відповіді, її поки що немає", - заявив Зеленський.
Він сказав, що передавав списки полонених всім, хто спілкується з Путіним.
"Щодо списку - я їх давав і проговорював з усіма людьми, які спілкуються з керівництвом Росії - Шарль Мішель, пані Меркель, пан Байден. Ми чекаємо на розмову президентів США та Росії, список переданий. Очікуємо, що на їхньому рівні буде підійняте це питання", - заявив президент.
Зеленський додав, що обміни не спрацювали, окрім того разу, коли він напряму домовлявся з Путіним.
"Є різні списки, ті, що піднімаються на засіданнях у ТКГ, є списки кримських татар, є списки наших полонених на території РФ. Всі це списки є і ми працюємо, окремо щодо людей, які невідомо, де знаходяться. Окремо питання, щодо сімей, які залишились без своїх чоловіків", - підсумував президент.
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