Це рішення я точно прийматиму з сім'єю, - Зеленський про другий термін президентства
Президент Володимир Зеленський не вирішив питання щодо походу на другий президентський термін
Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час пресмарафону, передає Еспресо.TV.
Журналістка Соня Кошкіна запитала його: "Згідно з Конституцією, чергові парламентські вибори мають відбутись у жовтні 2023 року, а президентські навесні - 2024 року. З огляду на поточні рейтинги "Слуги народу", очевидно, що монобільшості в Раді вона точно не матиме, потрібні будуть коаліційні домовленості. Є ризик отримати нелояльну Верховну Раду, коаліцію та уряд, що може стати великою проблемою, якщо йти на вибори. Чи будете Ви чи хтось з Вашого політичного оточення ініціювати зміну черговості парламентських та президентських виборів. Або альтернативний варіант - дострокові президентські вибори. Чи є у Вас таке бачення?".
"Я точно не вирішую це питання (про другий президентський термін - ред.), вирішувати буде суспільство. Я не прийняв це рішення, це правда. Воно не буде пов'язане з форматом майбутньої коаліції. Я не планую собі в голові таку складну стратегію. Це буде пов'язано з підтримкою особистості моєї. Я виходжу на вулицю і розумію, як до мене ставляться. Люди за щось кажуть: "Дякую" або "Десь є помилки", - заявив Зеленський.
Він сказав, що буде думати про другий президентський термін, якщо люди його підтримають.
"У мене є діалог, люди відкрито мені про це говорять, говорять, що мене будуть підтримувати, тоді я тільки буду думати, йти на другий термін або не йти. Це буде пов'язане із виконанням моїх зобов'язань. Це рішення я точно прийматиму з сім'єю, дітьми, тому що вони всі страждають через мою професію. Обирати рішення буду пізніше. Друге - це багато викликів, які я хочу закінчити і зробити", - заявив президент.
Зеленський додав, що не буде боротись за владу.
"Я знаю про це питання (щодо перенесення виборів, - ред). Є питання тлумачення Конституції. Я вважаю, що депутати звернуться до КСУ, якщо вони захочуть. І КСУ повинен відповісти. Чому я маю думати про дострокові президентські вибори? Я не буду боротися за владу, я борюсь за Україну, якби пафосно це не звучало. Але якщо, ми говоримо про силовий тиск, щоб я раніше пішов, це виклик. Тоді я нікуди не піду і буду боротись до останнього", - підсумував президент.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.98
Купівля 26.98Продаж 27.24
-
EUR
Купівля 30.23Продаж 30.66
- Актуальне
- Важливе