Це рішення я точно прийматиму з сім'єю, - Зеленський про другий термін президентства

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час пресмарафону, передає Еспресо.TV.



Журналістка Соня Кошкіна запитала його: "Згідно з Конституцією, чергові парламентські вибори мають відбутись у жовтні 2023 року, а президентські навесні - 2024 року. З огляду на поточні рейтинги "Слуги народу", очевидно, що монобільшості в Раді вона точно не матиме, потрібні будуть коаліційні домовленості. Є ризик отримати нелояльну Верховну Раду, коаліцію та уряд, що може стати великою проблемою, якщо йти на вибори. Чи будете Ви чи хтось з Вашого політичного оточення ініціювати зміну черговості парламентських та президентських виборів. Або альтернативний варіант - дострокові президентські вибори. Чи є у Вас таке бачення?".



"Я точно не вирішую це питання (про другий президентський термін - ред.), вирішувати буде суспільство. Я не прийняв це рішення, це правда. Воно не буде пов'язане з форматом майбутньої коаліції. Я не планую собі в голові таку складну стратегію. Це буде пов'язано з підтримкою особистості моєї. Я виходжу на вулицю і розумію, як до мене ставляться. Люди за щось кажуть: "Дякую" або "Десь є помилки", - заявив Зеленський.



Він сказав, що буде думати про другий президентський термін, якщо люди його підтримають.



"У мене є діалог, люди відкрито мені про це говорять, говорять, що мене будуть підтримувати, тоді я тільки буду думати, йти на другий термін або не йти. Це буде пов'язане із виконанням моїх зобов'язань. Це рішення я точно прийматиму з сім'єю, дітьми, тому що вони всі страждають через мою професію. Обирати рішення буду пізніше. Друге - це багато викликів, які я хочу закінчити і зробити", - заявив президент.



Зеленський додав, що не буде боротись за владу.



"Я знаю про це питання (щодо перенесення виборів, - ред). Є питання тлумачення Конституції. Я вважаю, що депутати звернуться до КСУ, якщо вони захочуть. І КСУ повинен відповісти. Чому я маю думати про дострокові президентські вибори? Я не буду боротися за владу, я борюсь за Україну, якби пафосно це не звучало. Але якщо, ми говоримо про силовий тиск, щоб я раніше пішов, це виклик. Тоді я нікуди не піду і буду боротись до останнього", - підсумував президент.

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