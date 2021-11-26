Мінцифри працює над питанням проведення онлайн-виборів, - Зеленський
Міністерство цифрової трансформації працює над можливістю здійснення голосування на виборах у електронному форматі
Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час пресмарафону, передає Еспресо.TV.
"Ми обіцяли, що буде паралельно онлайн-голосування, це не відміняє звичайні вибори. Я вважаю, що було б корисно. Через рішення законодавства можуть бути онлайн-вибори? Так. Чи це буде через дію? Зовсім не факт", - сказав президент.
Він додав, що питання щодо онлайн-виборів проробляється.
"Воно не може бути без рішення Верховної Ради, але це не означає, що у людей не буде можливості голосувати звичайним чином, за стандартами", - зазначив Зеленський.
Він повідомив, що ОП співпрацює з двома компаніями - Microsoft та Apple - над розробкою цифрової митниці, електронних виборів та здійснення перепису населення.
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