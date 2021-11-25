ОПУ анонсував пресмарафон Зеленського за участі 30 видань, присвячений "екватору" його президентства
У п’ятницю, 26 листопада, президент України Володимир Зеленський проведе прес-марафон, присвячений "екватору" його каденції
Про це повідомляє Офіс президента.
До участі в заході запрошені журналісти з 30 всеукраїнських і міжнародних ЗМІ, кожен із яких матиме можливість поставити президенту своє запитання.
"Таким чином, відбудеться змістовна розмова президента з журналістами, під час якої будуть висвітлені різні актуальні й суспільно важливі теми, зокрема проведення реформ в Україні, ситуація на сході країни та досягнення миру, енергетична безпека та питання тарифів, економічна стабільність, боротьба з пандемією коронавірусу тощо. Водночас такий формат заходу дасть змогу уникнути дублювання запитань", - йдеться у повідомленні.
Пресмарафон "30 запитань Президенту України" розпочнеться о 12:00 і триватиме три години. Захід транслюватиметься онлайн на офіційній фейсбук-сторінці Офісу президента і на українських телеканалах.
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