ОПУ анонсував пресмарафон Зеленського за участі 30 видань, присвячений "екватору" його президентства

Про це повідомляє Офіс президента.



До участі в заході запрошені журналісти з 30 всеукраїнських і міжнародних ЗМІ, кожен із яких матиме можливість поставити президенту своє запитання.



"Таким чином, відбудеться змістовна розмова президента з журналістами, під час якої будуть висвітлені різні актуальні й суспільно важливі теми, зокрема проведення реформ в Україні, ситуація на сході країни та досягнення миру, енергетична безпека та питання тарифів, економічна стабільність, боротьба з пандемією коронавірусу тощо. Водночас такий формат заходу дасть змогу уникнути дублювання запитань", - йдеться у повідомленні.



Пресмарафон "30 запитань Президенту України" розпочнеться о 12:00 і триватиме три години. Захід транслюватиметься онлайн на офіційній фейсбук-сторінці Офісу президента і на українських телеканалах.



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