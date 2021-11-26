Я хотів би, щоб новий канцлер Німеччини був більш чітким щодо членства України в ЄС, - Зеленський

Про це Зеленський сказав під час пресмарафону, передає Еспресо.TV



"Я очікую предметних результатів, які б нам допомогли і економічно, і в енергетичній безпеці та незалежності України, і в спокої на Донбасі. Потужної санкційної політики, поки нам не повернуть наші території, потужні гарантії щодо газу та інших енергоресурсів з боку Німеччини, і максимальний тиск на РФ щодо припинення військового конфлікту на Донбасі, який триває вже 8 років", - сказав Зеленський.



Щодо появи в новому уряді Німеччини співголови "Зелених" Роберта Габека, який є противником газопроводу "Північний потік-2", Зеленський сказав про спільне з політиком бачення майбутнього обох країн. Президент висловив сподівання, що "Північний потік-2" не стане ще одним ресурсом, яким РФ буде користуватися в дипломатичному процесі.



Зеленський додав, що Франція та Німеччина відіграють ключову роль у майбутньому євроінтеграції України.



"Я хотів би, щоб новий канцлер був більш чітким щодо членства України в ЄС і не боявся зворотньої реакції держав, які проти цього", - підкреслив Зеленський.



Також президент розповів про своє спілкування з в. о. канцлера Німеччини Ангелою Меркель.



"Вчора у мене була розмова з Ангелою Меркель. Вона вважає, що політика Німеччини щодо підтримки України буде незмінною. Я вважаю, що вона має бути ще кращою. Але це буде вже мої перемовини з новим канцлером Німеччини", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, 24 листопада Німеччина офіційно сформувала нову урядову коаліцію та визначила наступного канцлера. В коаліційній угоді є пункти про те, що новий уряд готовий підтримати рух України в ЄС та працювати для збереження територіальної цілісності та суверенітету України.

Голова МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що буде обговорювати з новим урядом Німеччини питання постачання зброї та зміцнення обороноздатності України.