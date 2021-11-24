Нова урядова коаліція Німеччини на чолі з Олафом Шольцом готова підтримати рух України в ЄС
Німеччина офіційно сформувала нову урядову коаліцію та визначила наступного канцлера. В коаліційній угоді зазначається, що новий уряд готовий підтримати рух України в ЄС
Про це повідомляє Європейська правда.
Нову урядову коаліцію сформували Соціал-демократична партія, "Зелені" та Партія вільних демократів.
Лідер СДПН Олаф Шольц отримає посаду канцлера Німеччини, а міністерство закордонних справ очолить співлідерка "Зелених" Анналена Бербок.
Також було презентувано коаліційну угоду, де міститься пункт про те, що Німеччина готова підтримати рух України у напрямку до членства в ЄС та допомагатиме Україні зберегти територіальну цілісність.
"Ми працюватимемо спільно з ЄС та його державами-членами над подальшим розвитком "Східного партнерства". Такі держави, як Україна, Молдова і Грузія, які прагнуть членства в ЄС, повинні отримати змогу наближатися (до цього - ред.) шляхом послідовних реформ у сфері верховенства права та ринкової економіки", - йдеться в документі.
Новий уряд має скласти присягу у грудні 2021 року після того, як партії проголосують за коаліційну угоду.
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