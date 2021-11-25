Україна буде обговорювати постачання зброї з новим урядом Німеччини, - Кулеба
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що буде обговорювати з новим урядом Німеччини питання постачання зброї та зміцнення обороноздатності України
Про це міністр заявив на брифінгу у четвер 25 листопада.
За словами голови МЗС, Німеччина буде продовжувати підтримувати територіальну цілісність України. Це підтверджує коаліційна угода, яку підписав новий уряд Німеччини.
"Німеччина країна послідовна, рухатимемося вперед. Що стосується питання зброї, то наша позиція залишається незмінною - ми не бачимо перешкод для постачання зброї і зміцнення обороноздатності України з будь-якої держави світу", - заявив Кулеба.
Міністр додав, що планує спілкуватися з німецьким урядом щодо питання постачання зброї.
- Нагадаємо, учора 24 листопада Німеччина офіційно сформувала нову урядову коаліцію та визначила наступного канцлера. В коаліційній угоді є пункти про те, що новий уряд готовий підтримати рух України в ЄС та працювати для збереження територіальної цілісності та суверенітету України.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.9
Купівля 26.9Продаж 27.17
-
EUR
Купівля 30.07Продаж 30.49
- Актуальне
- Важливе