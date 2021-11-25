Україна буде обговорювати постачання зброї з новим урядом Німеччини, - Кулеба

Про це міністр заявив на брифінгу у четвер 25 листопада.



За словами голови МЗС, Німеччина буде продовжувати підтримувати територіальну цілісність України. Це підтверджує коаліційна угода, яку підписав новий уряд Німеччини.



"Німеччина країна послідовна, рухатимемося вперед. Що стосується питання зброї, то наша позиція залишається незмінною - ми не бачимо перешкод для постачання зброї і зміцнення обороноздатності України з будь-якої держави світу", - заявив Кулеба.



Міністр додав, що планує спілкуватися з німецьким урядом щодо питання постачання зброї.

Нагадаємо, учора 24 листопада Німеччина офіційно сформувала нову урядову коаліцію та визначила наступного канцлера. В коаліційній угоді є пункти про те, що новий уряд готовий підтримати рух України в ЄС та працювати для збереження територіальної цілісності та суверенітету України.